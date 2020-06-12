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台灣好行新增公車路線 帶遊客飽覽台東池上關山美景
今年夏天想欣賞縱谷沿途美麗稻田與翠綠山巒景色，又多了一個新選擇，台東縣政府交通及觀光發展處整合池上鄉、關山鎮及197縣道上原有客運路線，開啟台灣好行「池上關山線」，讓遊客飽覽池上及關山在地美景，嘗盡在地美食。
「池上關山線」自6月15日起將以環狀方式繞行池上及關山區域，每日4班次，並可線上預約班次，滿5人即可上路，讓人沉浸於經典小鎮及客庒小鎮的農村風光中，直達台東必去景點：伯朗大道、全台五大自行車道／關山自行車道、米國學校、客家文化園區等。
縣府交觀處處長余明勳表示，「池上關山線」是唯一行駛197縣道的公車，沿途還可細細品味位於197線縣道上的「漂鳥197」花東縱谷大地藝術季，深度體驗池上關山純樸與悠閒的生活步調。詳細時刻表及預約方式，請參閱台灣好行官網：https://www.taiwantrip.com.tw/。
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