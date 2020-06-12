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影／斥資6億…普悠瑪出事的新馬車站 選址確定將北移500公尺

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
普悠瑪出事的新馬車站在彎道處，鐵路局斥資6億改善，車站北移500公尺，先改善軌道再建新站。本報資料照片
普悠瑪出事的新馬車站在彎道處，鐵路局斥資6億改善，車站北移500公尺，先改善軌道再建新站。本報資料照片

台鐵第6432車次一列普悠瑪列車，前年（107年）10月21日在宜蘭縣新馬車站出軌翻覆，造成18死及逾2百人受傷，除事故調查外，因新馬站就在彎道處，鐵路局預計斥資6億元要改善並遷站。

新車站的位址幾經協調後確定，將北移500公尺，約在安永心食館對面，但因是工業用地，要等都市計畫變更為「車專區」或「商業區」，才能蓋新站，不過，軌道將先改善，預計今年9月動工，後年（111年）6月完成，新站完成前，現有新馬站將停用，乘客可就近改到900公尺外的蘇澳新站搭車。

交通部長林佳龍今天到宜蘭，與立法院交通委員會考察交通與觀光建設，其中，對於新馬車站彎道改善，鐵路局表示，新馬站將先改善軌道再建新站，新站將從現有站址北移500公尺，預定地落址在武荖坑溪橋以南，仍屬蘇澳鎮。

鐵路局指出，新馬站北距冬山站約為4.2公里，南與蘇澳新站距離約為0.9公里，軌道計畫改善範圍從武荖坑橋北端到蘇澳新站，全長雙線約2600公尺，軌道線形改善已進入細部設計階段，預計本月（6月）15日召開聯合審查會，今年（109年）9月施工，後年（111年）6月完工。

車站預定地目前為工業區，面積為1萬1930平方公尺，未來車站預定地及周邊用地一併納入都市計畫通盤檢討，變更為車專區或商業區，蘇澳鎮公所正進行新馬地區都市計畫通盤檢討，鐵路局將配合都市計畫通盤檢討將車站移設於蘇澳鎮，並將鐵道以東至國道5號以西區域納入，並請該公所委託專業服務廠商研擬以專案變更方式辦理，以爭取時效。

鐵路局表示，經洽蘇澳鎮公所建設課，都市計畫通盤檢討（使用分區變更）最快時程為今年12月底報縣政府都市計畫委員會審議，蘇澳鎮公所預訂本月（6月）16日召開會議，研商新馬站預定地周邊規畫，未來新站設置因需考量配合都市計畫變更時程、聯絡道路等公共設施開闢事宜，且涉及建照及使用執照申請，將於相關配合措施完成後，納入規劃車站完工期程。

交通部長林佳龍今天到宜蘭，與立法院交通委員會考察交通與觀光建設，其中，對於新馬車站彎道改善，鐵路局表示，新馬站將先改善軌道再建新站，新站將從現有站址北移500公尺，預定地落址在武荖坑溪橋以南，仍屬蘇澳鎮。記者羅建旺／攝影
交通部長林佳龍今天到宜蘭，與立法院交通委員會考察交通與觀光建設，其中，對於新馬車站彎道改善，鐵路局表示，新馬站將先改善軌道再建新站，新站將從現有站址北移500公尺，預定地落址在武荖坑溪橋以南，仍屬蘇澳鎮。記者羅建旺／攝影

蘇澳 都市計畫 考察 普悠瑪 林佳龍

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