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改善與提升富岡漁港貨運品質 台東縣府首創公開招標

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
為改善與提升台東市富岡漁港貨運服務品質，台東縣政府首創公開招標貨輪船泊席作業。記者羅紹平／攝影
為改善與提升台東市富岡漁港貨運服務品質，台東縣政府首創公開招標貨輪船泊席作業。記者羅紹平／攝影

台東市富岡漁港碼頭船席一位難求，台東縣政府農業處決定以公開招標方式辦理，以低租金擇優業主進駐，希望藉「鯰魚效應」對未來貨運品質注入新血，活絡離島貨運服務品質，台東縣政府預定6月16日舉行招商說明會，歡迎國內貨輪業者投標。

縣府農業處表示，離島貨輪不只運輸離島肉品蔬果、瓦斯等民生用品，也提供離島居民殯葬後送、廢棄物清運及民生緊急物資運送的公益事務，縣府盼公開招標貨運船席，能促離島貨運建立制度化管理。

縣府農業處表示，台東市富岡港是漁港，也是兼具蘭嶼、綠島居民及遊客搭乘交通船的重要港口，惟長期以來，貨船碼頭無制度化管理，且原貨船舶位擁擠、供不應求。

縣府農業處指出，為能提供更有競爭力的貨運服務，縣政府在港區候船室對面岸邊編號A1有45平方公尺的陸域面積及a1450平方公尺水域面積，將辦理公開評選出優勝的貨船廠商來進駐、經營。

農業處指出，船席租賃7年，公告底價是新台幣115萬元、保證金175萬元，保證金則視當年營運績效逐年退還，經審議營運績效良好，得優先續約1次最長3年，得標、簽約後，不得延遲、讓渡、贈與、轉售及保留經營該租賃標的。

農業處表示，6月16日將公開舉辦招商說明會，7月2日將公開資格標審核結果，隨後擇日辦理公開評選作業。

台東 碼頭 蘭嶼

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