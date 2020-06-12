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花蓮市區公正、大禹街雨天濕滑 市公所打磨鋪面改善

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
為改善花蓮市區大禹街、公正街地磚防滑係數不足，市公所請包商以機具打磨。圖／市公所提供
為改善花蓮市區大禹街、公正街地磚防滑係數不足，市公所請包商以機具打磨。圖／市公所提供

花蓮市大禹街與公正街因石材鋪面太滑，雨天時容易造成機車騎士摔車。市民代表楊哲灃日前帶業者連署書向市公所陳情爭取改善，獲得正面回應，由於當地即將施做汙水下水道工程，市公所昨天先以打磨方式提升止滑係數，再研擬後續改善方案。

大禹街與公正街位處市中心商業區，逛街人潮不少，8年前施做百年老店工程時，鋪上地磚，因止滑係數不足，下雨時機車「犁田」、甚至是高齡行人跌倒的事件時有所聞。

市民代表楊哲灃接獲店家反映，多次前往會勘，日前與多福豆花業者黃智章等人，帶著60多名業者連署的陳情書送到市公所，希望將鋪面刨除改成柏油路面，一勞永逸解決。

市公所表示，當年施做百年老街工程的構想，是想要設為人行徒步區，因此未考量到鋪面的止滑係數，只後來人行徒步區計畫未能與店家取得共識，目前汽機車都可出入。

為了提升地磚防滑效果，市公所多年前曾以切割地磚及貼止滑條的方式來處理，原本效果不錯，但因汽機車反覆碾壓，讓地磚表面摩擦張力逐漸消失。

魏嘉賢昨天與建設課長徐國城到公正街視察，並請開口契約包商先用打磨方式，以機具把地磚表面磨得較粗糙，提升摩擦張力，現場並倒水做測試。

魏嘉賢說，他上任後就很重視這個問題，不過，公正街即將施做汙水工程，為了避免浪費公帑，目前暫以打磨處理，但仍只是測試階段，成效不錯會以大型機具施做，未來是否要刨除重鋪，會視經費及當地店家需求做決定。

花蓮市長魏嘉賢（右2）昨天到公正街關心地磚防滑係數改善情況。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右2）昨天到公正街關心地磚防滑係數改善情況。圖／市公所提供
花蓮市區公正街、大禹街地磚鋪面，下雨天濕滑容易滑倒。圖／翻攝市民代表楊哲灃臉書
花蓮市區公正街、大禹街地磚鋪面，下雨天濕滑容易滑倒。圖／翻攝市民代表楊哲灃臉書
蓮市長魏嘉賢（右2）昨天到公正街關心地磚防滑係數改善情況。圖／市公所提供
蓮市長魏嘉賢（右2）昨天到公正街關心地磚防滑係數改善情況。圖／市公所提供

魏嘉賢 機車騎士

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