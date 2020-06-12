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為身心障礙者提供生機 台東縣府推買庇護工場禮盒優惠
今年受到新冠肺炎疫情影響，衝擊台東縣內2家庇護工場業績，台東縣政府即日起推出 「你購禮盒 我來打折」，民眾購買兩家端午禮盒，一律八折價，2折差額由縣府吸引，限量一千盒。
台東縣財團法人台東縣私立牧心智能發展中心附設牧心烘焙工場販售麵包、蛋糕、點心；財團法人伊甸社會福利基金會附設台東嗎哪食堂身心障礙者庇護工場，販售咖啡、點心、飲料。
台東縣政府社會處副處長高忠雲表示，伊甸嗎哪食堂及牧心庇護烘焙庇護工場業績比去年同期下滑2至4成，其中牧心烘焙坊疫情期間，甚至有1天營收只有40元。
台東縣長饒慶鈴表示，庇護工場為了照顧身心障礙者很努力經營，希望不要因為疫情導致身心障礙者在庇護工場內的職業訓練中斷。
她除了購買伊甸嗎哪食堂及牧心庇護烘焙庇護工場的餅乾與麵包禮盒100盒分送縣府各處室主管與鄉鎮市長來分享試吃推廣。同時也宣布即日起民眾凡購買伊甸台東嗎哪食堂、牧心庇護烘焙庇護工場的糕餅禮盒，一律8折，2折差額由縣府吸引。
另，財團法人牧心工作隊提供室內外環境清潔維護服務；財團法人李勝賢文教基金會附設晟心餐飲庇護工場販售便當、飲料、小吃餐盒等；疫情期間也受衝擊，台東縣政府社會處也呼籲機關單位可向晟心餐飲庇護工場訂購便當、向牧心工作隊預約居家環境清潔打掃。
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