外送平台跨海搶攻蘭嶼？網友開玩笑：可外送巴丹島嗎

台東蘭嶼昨日出現一輛外送平台機車，引起島上居民及網友高度熱議。正當大家以為真有外送平台進駐蘭嶼時，答案卻讓大家失望了。原來這輛外送機車，是外送員環島旅遊，搭船前往蘭嶼環小島。

「真的假的？蘭嶼有外送了」、「可以外送巴丹島嗎？」、「一杯咖啡，外送小蘭嶼，謝謝」、「飛魚3條+芋頭」，蘭嶼一輛外送機車照片PO臉書，立刻引起網友留言討論，島上居民也關注。

「看到外送機車，也嚇了一跳！」蘭嶼楊姓居民說，蘭嶼這麼小，想不到外送平台也來搶攻市場，心想可能專攻遊客外送服務，因為島上居民想買東西幾乎都是自己騎車外出，不會太會叫外送啦。

另有居民表示，如果有外送平台真的進駐蘭嶼，只要熟門熟路，專送外地客就好，那生意一定不錯，不過，不知道在海上叫外送會不會送而已，搞不好以後真的有海上外送也說不定。

不過，正當大家熱烈討論時，據了解，這輛外送平台機車會出現在蘭嶼，原來是外送員正進行環島旅行，剛好來到台東時，也順道人車搭船來到蘭嶼，來個環小島旅行，不是真的進駐蘭嶼外送服務。

事實上，幾年前多輛無樁共享單車oBike也曾跨海出現蘭嶼，引發討論，大家也都以為廠商進駐搶攻離島市場，最後證實都是遊客為了環島，直接人車搭船到蘭嶼，所以下次也有可能出現Uber計程車呢。