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台東4文健站加入原民會長照基金 解斷炊之苦

中央社 / 台東縣12日電

台東南王部落等4文健站，財源來自縣政府和花東基金，經常面臨斷炊之苦，經立委陳瑩爭取，納入原民會長照計畫，穩定財源。

陳瑩今天表示，台東南王、加路蘭、新園，南竹湖等4站文健站過去由花東基金支應或是台東縣政府補助經費，也因此財源不穩定，去年爭取加入原民會的「原住民長期照顧–文化健康站計畫」未獲選，今年初又開始臨斷炊。

陳瑩提到，4個文健站斷炊直接影響200多名長輩的照顧權益，她除了協調花東基金繼續支應經費外，並積極爭取將4個文健站納入原民會長照計畫。

陳瑩說，5月在原民會召開協調會，親自向相關人員解釋，這4個部落以原住民朋友居多，但每年都要向花東基金爭取經費，財源相當不穩定，飽受斷炊之苦，希望將這4個文健站納入原民會的長照計畫，獲得原民會同意，日後將有穩定的財源照顧部落老人家。

陳瑩表示，原民會日前除宣布南王、加路蘭、新園，南竹湖等4站文健站納入長照基金外，還有花蓮的瑪谷達璦、拿彌撒、洛合谷、吉寶，以及苗栗南庄增加2站，也一併加入，目前全國共增加19站。

原民會表示，依據長照10年計畫2.0，原民會原定109年度文健站設置目標數為380站，今年2月已達413站，近期經過複審及實地複勘之後，全國再增加19站，目前共有432站文化健康站 （原鄉367、都會65）。

長照 陳瑩 台東

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