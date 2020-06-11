阿美族聖山活化創生 各單位建平台研擬計畫
位於花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的「奇拉雅山」，是阿美族聖山，海拔926公尺，但沒有管理單位維護。立委廖國棟為活化奇拉雅山，盼各部落管理權移轉豐濱鄉公所，經討論後初步決議設置平台，推廣山脈旅遊，成為部落創生搖籃。
立委廖國棟今天邀集花蓮林管處、豐濱鄉公所、東部海岸國家風景區管理處、原民會、花蓮縣奇拉雅山人文協會等單位，在花蓮林管處舉辦研討會。
在阿美族的傳說中，阿美族的祖先原居南洋某處，由於發生大洪水，一家六口四散逃難，一對兄妹跳進大臼中隨海水漂流，幾個月後看到一座小島，兩人努力划過去靠岸，洪水中的小島就是奇拉雅山的山頂，待洪水退去後，兄妹結為夫妻，生下的孩子遷移到各處，成為阿美族人祖先。
花蓮林管處長楊瑞芬表示，奇拉雅山管理權立委想移交給豐濱鄉公所，但部落頭目希望能自主管理，經過一番討論，由於聖山牽涉約27個部落，初步決議組成平台，針對文化生態、教育等作為連結，共同經營管理，已與部落頭目達成共識。
楊瑞芬說，活化奇拉雅山首要施作硬體，在5月底已完成危險性較高的步道，接下來鄉公所會針對需要設施的部份去強化，像是護欄等，東管處也會推廣體驗觀光遊程，各單位相關資源具體分工，相信效果可加乘。
原民會建議，奇拉雅山可用「文資法」登錄為文化景觀，未來也會有文化部的資源加進來，讓部落主導性更高，未來平台機制建置後，都可來做滾動式檢討。
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