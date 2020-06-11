快訊

告別高雄！ 韓國瑜：不會接受任何職務

民進黨中常會下周三徵召 陳其邁可望當天辭官投入補選

阿美族聖山活化創生 各單位建平台研擬計畫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
立委廖國棟邀集花蓮林管處、豐濱鄉公所、東部海岸國家風景區管理處、原民會等，今天在花蓮林管處舉辦研討會。記者王思慧／翻攝
立委廖國棟邀集花蓮林管處、豐濱鄉公所、東部海岸國家風景區管理處、原民會等，今天在花蓮林管處舉辦研討會。記者王思慧／翻攝

位於花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的「奇拉雅山」，是阿美族聖山，海拔926公尺，但沒有管理單位維護。立委廖國棟為活化奇拉雅山，盼各部落管理權移轉豐濱鄉公所，經討論後初步決議設置平台，推廣山脈旅遊，成為部落創生搖籃。

立委廖國棟今天邀集花蓮林管處、豐濱鄉公所、東部海岸國家風景區管理處、原民會、花蓮縣奇拉雅山人文協會等單位，在花蓮林管處舉辦研討會。

在阿美族的傳說中，阿美族的祖先原居南洋某處，由於發生大洪水，一家六口四散逃難，一對兄妹跳進大臼中隨海水漂流，幾個月後看到一座小島，兩人努力划過去靠岸，洪水中的小島就是奇拉雅山的山頂，待洪水退去後，兄妹結為夫妻，生下的孩子遷移到各處，成為阿美族人祖先。

花蓮林管處長楊瑞芬表示，奇拉雅山管理權立委想移交給豐濱鄉公所，但部落頭目希望能自主管理，經過一番討論，由於聖山牽涉約27個部落，初步決議組成平台，針對文化生態、教育等作為連結，共同經營管理，已與部落頭目達成共識。

楊瑞芬說，活化奇拉雅山首要施作硬體，在5月底已完成危險性較高的步道，接下來鄉公所會針對需要設施的部份去強化，像是護欄等，東管處也會推廣體驗觀光遊程，各單位相關資源具體分工，相信效果可加乘。

原民會建議，奇拉雅山可用「文資法」登錄為文化景觀，未來也會有文化部的資源加進來，讓部落主導性更高，未來平台機制建置後，都可來做滾動式檢討。

研討會初步研擬設置平台，匯集各單位意見，共同活化奇拉雅山。圖／民眾提供
研討會初步研擬設置平台，匯集各單位意見，共同活化奇拉雅山。圖／民眾提供
奇拉雅山是阿美族聖山，阿美族先人立碑紀念。圖／民眾提供
奇拉雅山是阿美族聖山，阿美族先人立碑紀念。圖／民眾提供

阿美族 廖國棟 國家風景區

延伸閱讀

振興經濟列車之旅 龔明鑫首站到台東促觀光

太空產業目的事業主管機關 龔明鑫：有可能是科技部

影／振興券低收入戶怎麼發？ 龔明鑫：擬發3千元券到家

愛情摩天輪後 藍委主導立院內政、經濟委員會考察高雄

相關新聞

阿美族聖山活化創生 各單位建平台研擬計畫

位於花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的「奇拉雅山」，是阿美族聖山，海拔926公尺，但沒有管理單位維護。立委廖國棟為活化奇拉雅山，盼...

南方澳斷橋也被監委檢討 宜蘭縣府：該檢討會檢討

南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，監察院今天通過糾正案，認為交通部及宜蘭縣政府均有違失，並請宜蘭縣政府檢討改進，對此，宜...

演藝廳恢復開放觀眾進場 宜蘭傳藝解封看戲去

國立傳統藝術中心今天指出，中央流行疫情指揮中心與文化部6月7日宣告防疫解封、重啟藝文活動，宜蘭傳藝園區蔣渭水演藝廳恢復開...

釣魚台若改名 沒住人、沒戶籍什麼要改？

宜蘭縣議會今天通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權，對此，縣政府表示，將研議辦理。

衛福部打造5G視訊遠距醫療國家隊 讓台東看診零距離

台東縣政府為提升醫療品質服務，自今年5月11日起與電信業者合作，開辦11個鄉鎮衛生所5G視訊遠距醫療服務，未來，將普及到...

影／宜蘭茶上市 農會還推茶農研發絕配茶甜點

後疫情時代，宜蘭縣長林姿妙與多個農會今天宣布，宜蘭茶上市，強調高CP值且健康安全，全面施行產銷履歷驗證，消費者可至「產銷...

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

花蓮天空今天上午8時許傳出兩聲巨大爆炸聲響，不只北區花蓮、吉安、新城地區，連遠在幾十公里外的南區豐濱鄉都聽得到，神秘聲響...

登獅球嶺攬勝 經典基隆市中心照片就是從這兒拍的

基隆市「獅球嶺」是個很有歷史感的地名，市定古蹟有一處砲台和一座隧道都以獅球嶺命名。獅球嶺登山步道也是老牌路線，從中山高北...

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

3年多前意外被民眾發現成為新興打卡熱門景點的八斗子「海豹岩」，由於外觀很像海豹，照片被貼上網後吸引很多遊客來拍照，嘖嘖稱...

花蓮小媽媽多 勵馨設體驗中心知「性」教育

花蓮縣19歲以下小媽媽比率長期高居全國「前段班」，致力輔導協助的勵馨基金會斥資逾百萬元，在花蓮設置東部第一個「性別教育體...

基隆社區難停車 林右昌：努力解決

基隆市早期絕大部分集合住宅沒規畫適當停車場用地，不少民眾夜間被迫違規停車在路邊被罰，卻又有不少空地閒置，市議員昨天建議市...

好康在這裡／搶人潮！ 台東飯店推優惠

疫情趨緩後，台東地區多家飯店、餐廳推優惠要吸引客人，加大拚經濟力道。

熱門新聞

今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

罷免加補選市長 高雄市民多負擔2億8千萬元

「大媽別坐在海豹上拍照好嗎」 八斗美景保育人士心痛

曇花一現的驚豔！8千朵火龍果大龍花深夜綻放早上凋謝

影／大甲媽遶境顏清標將現身 今晚大甲溪橋有百萬煙火

台南市警局新一波人事異動 46人陞遷統一15日到職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。