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南方澳斷橋也被監委糾正 宜蘭縣府：該檢討會檢討

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋斷裂，監察院今天通過糾正案，宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，屬於縣政府該檢討的當然會檢討，屬於事實層面的也會據以陳述，向監委報告。記者羅建旺／攝影
南方澳跨港大橋斷裂，監察院今天通過糾正案，宜蘭縣政府秘書長林茂盛表示，屬於縣政府該檢討的當然會檢討，屬於事實層面的也會據以陳述，向監委報告。記者羅建旺／攝影

南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，監察院今天通過糾正案，認為交通部及宜蘭縣政府均有違失，並請宜蘭縣政府檢討改進，對此，宜蘭縣政府表示，橋梁的主管機關是交通部航港局，早期未釐清權責前，縣政府仍依規定橋檢，經釐清後，交由航港局，對糾正案，屬於縣政府該檢討的當然會檢討，屬於事實層面的也會據以陳述，向監委報告。

宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天指出，縣政府尚未收到監察院的公文，但對相關內容表示尊重，收到來文後，會對內容逐一檢視，檢討後，依規定回覆，不過，對橋梁檢測，都是依中央頒訂的相關規定，依契約執行。

林茂盛指出，南方澳跨港大橋在一開始，橋檢權責並不是很清楚的情況下，縣政府也依中央規定，兩年橋檢一遍，都依程序進行，當105年經過釐清權責，橋梁的主管機關是交通部航港局後，第一時間通知交通部運輸研究所把橋梁檢測主管機關改為交通部航港局，之後，縣政府當然也無權責去橋檢，因此，對監察院的糾正報告會審慎面對，屬於縣政府該檢討的當然會檢討，屬於事實層面的也會據以陳述，向監委報告。

林茂盛表示，縣政府105年把橋檢相關資料與權責都已移給航港局後，當然無權再對南方澳跨港大橋安檢，去年10月1日發生斷橋事件，縣政府遺憾，但已在最短時間內，與中央完成安置與救助，對監察院糾正案表示尊重，但會說明與回應。

航港局 監察院 港大

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