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宜蘭員山要道 新城橋延至12月完工

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
連通宜蘭市與員山鄉的新城橋，是出入重要通道，去年動工改建，立委陳歐珀（左2）等人今天勘察。圖／陳歐珀服務處提供
連通宜蘭市與員山鄉的新城橋，是出入重要通道，去年動工改建，立委陳歐珀（左2）等人今天勘察。圖／陳歐珀服務處提供

連通宜蘭市與員山鄉的新城橋，是出入重要通道，去年動工改建，立委陳歐珀等今天勘察，公路總局第四區工程處表示，因需配合新版公路橋梁耐震設計規範等，展延到今年12月2日完工。

立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、縣議員陳俊宇、縣議員林麗與多位民代，今天會勘新城橋改建工程進度。

第四區養護工程處頭城工務段段長劉玉祥表示，原先工期預定今年5月19日完工，但因需配合交通部修訂新版公路橋梁耐震設計規範，及相關資料審查，導致工程進度需展延今年12月2日。

陳歐珀感謝工程人員的努力與付出，也請公路總局在顧及品質及安全的前提下盡可能縮短工期，讓新城橋能早日通車。

市長江聰淵指出，宜蘭市公所在新城橋工程全力配合交通部公路總局，新城橋改建過程中市公所也提供多筆土地，期盼透過中央與地方的協力，讓新城橋提早完工。

縣議員陳俊宇表示，大枕山地區的居民都很盼望新城橋的完工，請交通部公路總局務必掌握好工程進度，能盡早使用到這條方便且安全的橋。

連通宜蘭市與員山鄉的新城橋，因需配合新版公路橋梁耐震設計規範等，展延到今年12月2日完工。圖／陳歐珀服務處提供
連通宜蘭市與員山鄉的新城橋，因需配合新版公路橋梁耐震設計規範等，展延到今年12月2日完工。圖／陳歐珀服務處提供

陳歐珀 江聰淵

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