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演藝廳恢復開放觀眾進場 宜蘭傳藝解封看戲去

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
國立傳統藝術中心防疫解封、重啟藝文活動，演藝廳恢復開放觀眾進場，欣賞傳統藝術接班人駐園演出計畫表演節目。圖／國立傳統藝術中心提供
國立傳統藝術中心防疫解封、重啟藝文活動，演藝廳恢復開放觀眾進場，欣賞傳統藝術接班人駐園演出計畫表演節目。圖／國立傳統藝術中心提供

國立傳統藝術中心今天指出，中央流行疫情指揮中心與文化部6月7日宣告防疫解封、重啟藝文活動，宜蘭傳藝園區蔣渭水演藝廳恢復開放觀眾進場，欣賞傳統藝術接班人駐園演出計畫表演節目。

傳藝中心表示，雖然疫情趨緩，仍會持續配合文化部公告之原則，實施量測額溫、實聯制、佩戴口罩等防疫措施，並加強劇場消毒與清潔，在安全的劇場環境中觀賞演出。

傳藝中心指出，因應疫情影響，傳藝中心自年初即積極防疫，並依據中央流行疫情指揮中心公眾集會指引以及文化部公告注意事項，自3月26日起「109年傳統藝術接班人駐園演出計畫」改採官方臉書線上直播，雖然不開放觀眾進場，但演出不中斷，除維持團隊演出能量，線上直播演出，吸引民眾關注及討論。

配合文化部公布「文化場館藝文活動開放辦理原則」調整館內防疫措施，傳藝中心自6月9日起開放觀眾進場觀賞演出，傳藝中心主辦的「傳統藝術接班人駐園演出計畫」，在6月推出豐富的表演節目，有布袋戲、說唱、北管戲曲、滿州民謠、北管音樂、歌仔戲等，每週二至週日，每日至少2場演出。

傳藝中心表示，傳統藝術接班人駐園演出計畫將持續到10月30日，陸續還安排有陳錫煌傳統掌中劇團、彰藝園掌中劇團的布袋戲演出，伊誕創藝視界企業社、屏東縣台灣原住民文化研究會的排灣族口、鼻笛表演，臺北木偶劇團的北管音樂排場。

詳細活動資訊，可上傳藝中心官網http://www.ncfta.gov.tw/或臉書搜尋「國立傳統藝術中心-NCFTA」。

傳藝中心主辦的「傳統藝術接班人駐園演出計畫」，在6月推出豐富的表演節目，有布袋戲、說唱、北管戲曲、滿州民謠、北管音樂、歌仔戲等，每週二至週日，每日至少2場演出。圖／國立傳統藝術中心提供
傳藝中心主辦的「傳統藝術接班人駐園演出計畫」，在6月推出豐富的表演節目，有布袋戲、說唱、北管戲曲、滿州民謠、北管音樂、歌仔戲等，每週二至週日，每日至少2場演出。圖／國立傳統藝術中心提供

疫情 文化部

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