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搶先反制！宜縣議會通過提案 正名釣魚台為「頭城釣魚台」

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釣魚台若改名 沒住人、沒戶籍什麼要改？

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣議會今天通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。圖／宜蘭縣議員蔡文益提供
宜蘭縣議會今天通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。圖／宜蘭縣議員蔡文益提供

宜蘭縣議會今天通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權，對此，縣政府表示，將研議辦理。

而釣魚台上沒有人設戶籍、沒有住民，甚至連一條路名都沒有，若從釣魚台正名為「頭城釣魚台」，什麼要改？

縣政府表示，雖有釣魚台有名稱，但在戶籍資料裡，因未設戶籍，沒有釣魚台的戶籍資料，沒有人因釣魚台變而要改身分證等證件，不過，地圖的標示地名目前是「釣魚台」，一旦名字有異動，地圖名稱標示改為「頭城釣魚台」。

另外，釣魚台雖沒有戶籍與地名，不過，有郵遞區號，但這不因名字變異而更動，而在行政文書上，可能要改的是地號。

縣政府指出，釣魚台土地登記所有權人是「中華民國」，土地登記日期是民國93年1月29日，地號是「宜蘭縣頭城鎮釣魚台段」，如果名稱變異，要報請內政部核可。

釣魚台 內政部 中華民國

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