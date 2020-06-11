衛福部打造5G視訊遠距醫療國家隊 讓台東看診零距離

台東縣政府為提升醫療品質服務，自今年5月11日起與電信業者合作，開辦11個鄉鎮衛生所5G視訊遠距醫療服務，未來，將普及到全縣16個鄉鎮。衛福部醫事司長石崇良表示，將在台東打造5G視訊遠距醫療國家隊，讓偏鄉醫療沒有距離。

石崇良表示，這次台灣防疫有成，靠的是科技防疫和國家隊防疫，而5G視訊遠距醫療服務又是另外的展現，政府把國家隊在台東組合起來，包括醫療團隊、電信團隊及公部門團隊，產官學結合下，成立世界級的5G視訊遠距醫療服務。

他說，世界各國目前也在積極檢討推動遠距醫療，而政府早已在107年開先例發布「通訊診察治療辦法」，而台東率全台首例，開辦這項科技醫療服務，從原本2個衛生所，到目前11個衛生所，運用智慧科技，來縮短城鄉醫療差距，讓民眾看診無距離。

台東縣政府今天辦理「突破偏鄉醫療困境、5G遠距看診零距離」滿月成果會，包括中央衛福部官員、縣長饒慶鈴、醫療院所及電信業者代表出席。

饒慶鈴表示，城市發展的腳步不能停歇，智慧科技在台東縣是相當需要，尤其運用在醫療資源上，絕對是重中之重，她上任來與團隊不斷設法解決醫療問題，自去年底就開始規畫設備、網路、尋找醫療機構支援、軟體的設計與醫院架接、測試等。