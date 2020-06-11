影／宜蘭茶上市 農會還推茶農研發絕配茶甜點

後疫情時代，宜蘭縣長林姿妙與多個農會今天宣布，宜蘭茶上市，強調高CP值且健康安全，全面施行產銷履歷驗證，消費者可至「產銷履歷農產品資訊網」輸入產銷履歷農產品追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產銷履歷茶品的生產者、驗證機構、產地、生產紀錄及包裝日期等資訊。

宜蘭種茶面積約136公頃，因具備特殊地理環境與氣候，多年來營造及建立「宜蘭茶」品牌形象，縣政府與冬山、礁溪、三星等農會合作，舉辦評鑑，相關茶品也在今天宣布上市。

同時，農會與茶農還研發出多項茶甜點，包括老紅茶研製的法式甜點之王「可麗露」、還有乳酪蛋糕、綠茶鳳梨酥、紅茶羊羹、紅茶牛舌餅、手工餅乾、月餅等，喝茶搭配茶甜點，更見滋味。

宜蘭縣政府指出，宜蘭茶著重「溯源」、「安心」、「健康」、「優質」等特色，配合政府農產品溯源政策，全面施行產銷履歷驗證，產銷履歷農產品最核心精神就是資訊公開可追溯，消費者可至「產銷履歷農產品資訊網」輸入產銷履歷農產品追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產銷履歷茶品的生產者、驗證機構、產地、生產紀錄及包裝日期等資訊。

在評鑑部分，今年度由冬山鄉農會辦理「宜蘭有機茶品質評鑑」、「冬山素馨紅茶分級評鑑」、宜蘭縣茶葉發展協會辦理「宜蘭茶春季優良茶品質評鑑」，並經行政院農業委員會茶業改良場品茶師專業評別。

縣政府指出，目前國際趨勢是將農產品的管理朝向食品安全來管理，生產者加入產銷履歷，除了要加強生產流程、安全用藥管理，同時還要把生產過程交由第三方驗證把關，第三方驗證稽核範圍除了生產場域、用藥安全以外，環境永續及包裝場所衛生都嚴格把關，比起傳統農業生產過程，產銷履歷農產品經營業者要負起更多責任，才能通過驗證取得標章使用資格，加入產銷履歷就是讓自己的生產作業再升級。

縣政府表示，隨著後疫情時代來臨，宜蘭茶強調高CP值且健康安全的好茶，更能讓消費者買得開心，喝得更安心，宜蘭茶銷售方式及管道，消費者可透由各茶區輔導農會洽詢各鄉鎮優質茶戶選購。