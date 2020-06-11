今早神秘巨響震花蓮 網友議論紛紛

花蓮天空今天上午8時許傳出兩聲巨大爆炸聲響，不只北區花蓮、吉安、新城地區，連遠在幾十公里外的南區豐濱鄉都聽得到，神秘聲響引起網友熱烈討論，有人覺得是炸山、炮彈試射，也猜測是軍機超音速飛行產生的音爆，不過，航空迷表示，沒聽說花蓮空軍基地今天有超音速試飛，若是音爆，也可能是其他空軍基地的飛機測試造成。

今天上午約8時42分，花蓮天空接連傳出兩聲爆炸聲響，在花蓮市美崙、吉安鄉慶豐、宜昌，甚至連遠在花蓮南區的豐濱鄉靜浦地區，都有網友說聽到巨響，不少人門窗被震動，也有網友在睡夢中驚醒，議論紛紛。

有網友以為是地震，還有人說原本以為是卡車經過，但沒看到卡車，也有網友說，很像是國慶煙火的砲彈在很接近的地方炸開一樣；還有網友開玩笑說「阿共打來了?」

陳姓航空迷表示，戰機在檢修過後，會在一定高度的空域以超音速試飛測試，在一定的天候條件下，就可能造成音爆。他表示，航空迷間並未聽說花蓮空軍基地今天有測試飛行科目，不過因試飛的空域是共用的，也有可能是其他基地的戰機試飛產生音爆。