塗氟有成效 台東偏鄉學童蛀牙減少

衛福部補助學齡前兒童每半年牙齒塗氟1次措施，已明顯降低偏鄉學童蛀牙。台東金峰鄉1名小朋友因此連2年沒蛀牙，畢業典禮獲得「牙齒寶寶獎」。

衛福部台東醫院表示，衛福部從102年起補助學齡前兒童每半年牙齒塗氟1次，台東醫院在大武線、海線和縱谷線偏鄉奔波8年，深入到各鄉鎮幼兒園，從初期家長不了解，到現在小朋友像玩遊戲一般排隊接受「氟化防齲處理」 （即俗稱的塗氟）。這項措施讓偏鄉學童蛀牙率明顯減低。

台東醫院牙科主任莊素惠表示，剛開始幾乎全班都蛀牙，但這幾年一個幼兒班級當中完全沒有蛀牙的學童，人數逐漸增加。

「還蠻高興的」莊素惠說，尤其聽到老師說小朋友回家會告訴父母在學校「牙齒有擦東西就不會常常蛀牙」，這會讓她高興半天。

金峰鄉幼兒園代理主任巴孝如表示，塗氟之後小朋友蛀牙減少了，她帶過的班級中，有一名小朋友連續2年沒有蛀牙，畢業典禮還獲贈「牙齒寶寶獎」；對於塗氟和健牙之間的關聯，她認為現在的家長比起以往更關心子女的健康和蛀牙狀況，也願意獲取正確的觀念和知識。

莊素惠表示，即使塗氟對降低蛀牙率已見成效，還是想提醒家長和小朋友，塗氟是一種保健牙齒的政策和手段，正確刷牙、餐後刷牙才能真正維護牙齒健康。