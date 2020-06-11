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登獅球嶺攬勝 經典基隆市中心照片就是從這兒拍的

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
獅球嶺是基隆老牌景點，登光攬勝，觀景平台涼亭名為「樂觀亭」。記者邱瑞杰／攝影
獅球嶺是基隆老牌景點，登光攬勝，觀景平台涼亭名為「樂觀亭」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市「獅球嶺」是個很有歷史感的地名，市定古蹟有一處砲台和一座隧道都以獅球嶺命名。獅球嶺登山步道也是老牌路線，從中山高北端上方俯視基隆市中心的經典照片，就是從這兒的觀景平台拍攝。

獅球嶺位在基隆港南方，清代修築鐵路路線，以基隆為起點，經台北到新竹，開挖隧道穿過獅球嶺最為艱鉅。獅球嶺隧道長約235公尺，又名劉銘傳隧道，是台灣第一條鐵路專用隧道。中山高北啟基隆，也是在獅球嶺開鑿中興、大業隧道一路往南。

清廷也在基隆興建多座砲台，防範外敵從海面來襲。獅球嶺砲台是最內陸且地勢最高的砲台，在中法戰爭等戰役發揮禦敵功能。

獅球嶺名氣雖響，但因行車動線不佳，外地遊客不多，現在多是早起會成員活動據點，或是在地人散步去處。

想要開車造訪獅球嶺，只能從基隆市中心上第29號橋，在進入中山高中興隧道前約50公尺，往右駛出主線沿小路蜿蜒而上，把車在平安宮停車場停妥後，步行約5分鐘即可抵達觀景平台。

想要多走幾步路的人，可以把車停在國民運動中心停車場、成功立體停車場，搭公車在成功市場站下車，然後沿獅球路登山，機車族也可從獅球路上山。

在獅球嶺除了可以俯看基隆市、港美景，在砲台遺跡尋幽訪勝，當地平安宮相傳歷史可追溯到清朝嘉慶元年（西元1796年），原本是台北與基隆間山道旁小土地公廟，由於獅球嶺曾是基隆知名風景區，香火旺盛，改建後呈現大廟氣勢。

獅球嶺平安宮相傳原是台北與基隆間山道旁小土地公廟，由於獅球嶺曾是基隆知名風景區，香火旺盛，改建後呈現大廟氣勢。記者邱瑞杰／攝影
獅球嶺平安宮相傳原是台北與基隆間山道旁小土地公廟，由於獅球嶺曾是基隆知名風景區，香火旺盛，改建後呈現大廟氣勢。記者邱瑞杰／攝影
獅球嶺是基隆老牌景點，登光攬勝，經典基隆市中心照片就是從這兒拍的。記者邱瑞杰／攝影
獅球嶺是基隆老牌景點，登光攬勝，經典基隆市中心照片就是從這兒拍的。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 停車場 登山步道

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