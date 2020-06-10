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找不到3歲女兒 調監視器發現從9樓墜樓

擴大地方長照覆蓋率 花蓮培訓村里長用APP通報

中央社 / 花蓮縣10日電
花蓮縣衛生局結合通訊科技，與觀光處共同研發「個案轉介通報App」，衛生局指出，第一階段提供醫院出院準備服務，病患出院前3天會評估是否有長照需求，並通報患者居住鄉鎮照顧專員，提前啟動到宅評估，出院後就能銜接長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局結合通訊科技，與觀光處共同研發「個案轉介通報App」，衛生局指出，第一階段提供醫院出院準備服務，病患出院前3天會評估是否有長照需求，並通報患者居住鄉鎮照顧專員，提前啟動到宅評估，出院後就能銜接長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局研發個案通報APP，住院期間院方轉介患者居住地長照站，出院後馬上銜接長照服務，3年來轉介超過2000人，縣府計畫將培訓村里長加入通報行列，擴大長照覆蓋率。

花蓮縣衛生局結合通訊科技，與觀光處共同研發「個案轉介通報APP」，衛生局副局長鍾美珠指出，第一階段提供醫院出院準備服務，病患出院前3天會評估是否有長照需求，並通報患者居住鄉鎮照顧專員，提前啟動到宅評估，出院後就能銜接長照服務。

花蓮縣衛生局統計，轉介通報案件量自民國106年起的417件，到108年成長至1078件，逐年攀升，透過醫院、診所及失智症共同照護中心等單位提早介入長照諮詢，縮短長照服務等待時間。

鍾美珠指出，下階段預計擴大培訓村里長加入通報行列，透過教育訓練指導使用APP，未來只要發現村民有長照需求，就可透過手機或平板主動通報，由鄰近的長照分站啟動到宅評估及長照服務。

長照 衛生局 患者

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