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宜51線田古爾橋復建 估7月底完工通車

中央社 / 宜蘭10日電
宜蘭縣政府執行田古爾橋災害復建工程，橋面上部結構已工程閉合，完成橋梁主體結構，預計7月底通車，縣長林姿妙今天前往現場關心復建進度，期盼能重新連結田古爾溪兩岸交通。聯合報系資料照／記者羅建旺攝影
宜蘭縣政府執行田古爾橋災害復建工程，橋面上部結構已工程閉合，完成橋梁主體結構，預計7月底通車，縣長林姿妙今天前往現場關心復建進度，期盼能重新連結田古爾溪兩岸交通。聯合報系資料照／記者羅建旺攝影

宜蘭縣政府執行田古爾橋災害復建工程，橋面上部結構已工程閉合，完成橋梁主體結構，預計7月底通車，縣長林姿妙今天前往現場關心復建進度，期盼能重新連結田古爾溪兩岸交通。

縣府表示，田古爾橋位於大同鄉宜51線，跨越蘭陽溪支流田古爾溪，因民國101年蘇拉颱風高降雨量，遭土石洪水沖毀，也中斷大同鄉太平村及樂水村對外的聯絡要道。

旱季時雖有溪底臨時便道（橋）可通行，但每逢豪大雨洪水，時常將便道沖毀，中斷交通，使太平村與樂水村智腦部落間原本僅10分鐘車程，增至45分鐘，既不方便又不安全。

縣府表示，橋梁遭沖斷後，隨即向行政院公共工程委員會爭取專案經費新台幣2億829萬元，新橋橋長約330公尺，橋寬8公尺，設計雙向各1混合車道，除提高橋體高程外，也較原橋減少落墩數，降低未來田古爾溪土石淤積及洪水對橋梁安全的影響。

行政院 林姿妙 蘭陽溪

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