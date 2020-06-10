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安心旅遊離島團體獎助 劉櫂豪爭取蘭嶼綠島納入

中央社 / 台東縣10日電
交通部觀光局安心旅遊補助7月登場，團體旅遊的離島獎助部分，經立委劉櫂豪爭取台東縣蘭嶼、綠島2離島同樣適用。 聯合報系資料照／記者羅紹平攝影
交通部觀光局安心旅遊補助7月登場，團體旅遊的離島獎助部分，經立委劉櫂豪爭取台東縣蘭嶼、綠島2離島同樣適用。 聯合報系資料照／記者羅紹平攝影

交通部觀光局安心旅遊補助7月登場，團體旅遊的離島獎助部分，經立委劉櫂豪爭取台東縣蘭嶼、綠島2離島同樣適用；觀光局長張錫聰立即同意儘速提報修正計畫報行政院核定。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，交通部觀光局也積極推動國內旅遊，推出安心旅遊的5大方案。

其中若是到金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團應至少15人，每團上限7萬元；聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日將額外獎助1500元。

同樣是離島的台東蘭嶼、綠島和屏東小琉球並未納入這項獎助措施內。

劉櫂豪今天表示，疫情趨緩政府鼓勵國人國內旅遊，觀光局推出「安心旅遊國旅補助方案」，有關團體旅遊優惠離島行程部分，他要求觀光局應將台東蘭嶼、綠島也納入，促進台東的觀光。

劉櫂豪表示，觀光局長張錫聰從善如流，立即同意儘速提報修正計畫報院核定，一定會將台東的離島也納入補助對象。

劉櫂豪呼籲，暑假即將來臨，台東地區從新冠肺炎疫情爆發以來一直維持零例，是最好的安心旅遊地區，歡迎大家攜家帶眷來台東旅遊，配合觀光局安心國旅補助，好玩又划算。

觀光局 台東 劉櫂豪

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