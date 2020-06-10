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基隆壯觀里6千人苦無市公車可搭 林右昌：明年一定有

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌。記者游明煌／翻攝

基隆安樂區壯觀里有很多社區，共有2千多戶約近6千人，因位處高地，平時只有基隆客運787路線繞行搭載，市議員俞叄發在質詢時表示，居民忍受不便已久，建議市公車能開上去，市長林右昌表示，經市府努力，現在時機條件成熟，壯觀里明年一定有市公車可以坐。

俞叄發昨天質詢表示，壯觀里有很多大型社區，但因位處較高的地勢，平時只有社區巴士，及基隆客運繞行搭載，班次非常少，十分不便，建議好幾次沒有結果，難得是「二等公民」，2千多戶約近6千人的社區，沒有市公車可搭說不週去。

俞參發建議，市公車可以開一輛小巴士試辦，從長庚醫院繞行一圈到壯觀社區接駁社區民眾，再從麥金路富景天下社區再回到長庚商圈，就有多樣化路線可以選擇。

市長林右昌表示，公車處營運目前正在檢討路線，最近檢討搭乘率很低的學生專車，有關壯觀里市公車開上去的問題，市府努力研議，目前時機條件成熟，'他宣示壯觀里民明年一定有市公車可以坐。

基隆壯觀里6千人苦無市公車可搭，林右昌表示明年一定有。圖／報系資料照片
基隆壯觀里6千人苦無市公車可搭，林右昌表示明年一定有。圖／報系資料照片

公車 基隆 巴士 林右昌

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