基隆壯觀里6千人苦無市公車可搭 林右昌：明年一定有

基隆安樂區壯觀里有很多社區，共有2千多戶約近6千人，因位處高地，平時只有基隆客運787路線繞行搭載，市議員俞叄發在質詢時表示，居民忍受不便已久，建議市公車能開上去，市長林右昌表示，經市府努力，現在時機條件成熟，壯觀里明年一定有市公車可以坐。

俞叄發昨天質詢表示，壯觀里有很多大型社區，但因位處較高的地勢，平時只有社區巴士，及基隆客運繞行搭載，班次非常少，十分不便，建議好幾次沒有結果，難得是「二等公民」，2千多戶約近6千人的社區，沒有市公車可搭說不週去。

俞參發建議，市公車可以開一輛小巴士試辦，從長庚醫院繞行一圈到壯觀社區接駁社區民眾，再從麥金路富景天下社區再回到長庚商圈，就有多樣化路線可以選擇。