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花蓮小媽媽比率高 勵馨設體驗中心傳遞正確性知識

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影
勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影

花蓮縣19歲以下小媽媽比率長期高居全國「前段班」，致力輔導協助的勵馨基金會斥資逾百萬元，今在花蓮設置東部第一個「性別教育體驗中心」，透過「模具」、「子宮房」、「避孕專區」等設計，灌輸青少年正確性知識，期望降低青少女未婚懷孕的比率。

根據內政部戶政司統計資料，花蓮小媽媽生育率從2010年開始，維持在千分之10至千分之12間，已有多年蟬連全國第一，甚至達全國平均值的3倍。

勵馨花蓮分事務所主任朱慶萍今天說，以往協助小媽媽的過程中，發現她們對照顧小寶寶的想像很空泛，甚至覺得美好，但實際照顧後，發現並非想像，而有很大落差。透過性別教育體驗中心的設置，就是希望給孩子一個模擬體驗、開放討論的空間，透過討論和實作，在青少年成長時有系統灌輸生命教育、情感教育和性教育。

目前勵馨基金會在新北、彰化已有性別教育體驗中心，花蓮是全台第3個，也是東部第一個。朱慶萍說，體驗中心有生殖系統模具，不僅可以討論，也能讓青少年拿下來體驗，還有哭泣娃娃、電子娃娃等。

曾有青少女帶回家模擬照顧新生兒，才1天就急著社工員帶回，原因是娃娃哭個不停，不知道怎麼安撫，這種體驗，有助青少年感受育兒的真實情況。體驗中心還有個子宮房，可以回味在母體子宮聽到的聲音、感受到的溫暖，還可以「倒栽蔥」從產道溜出來，模擬生產過程，相當有趣。

勵馨基金會執行長王玥好、縣府社會處副處長陳加富等人，今天都出席啟用儀式。王玥好說，生理層面以外，更希望傳達性自主、健康、平等和相互的尊重的性關係給年輕孩子。

「性別教育體驗中心」位於花蓮市順興路，開放家長、學校體驗，必須預約，將安排合適的教案及導覽，洽詢電話（03）8228895。

勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影
勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影
勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影
勵馨花蓮分事務所闢設性別教育體驗中心，透過互動模具等體驗，灌輸青少年正確性知識。記者王燕華／攝影

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