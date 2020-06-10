退輔會給地 台東池上成立鄉鎮級長照中心

為活化土地與地方連結，國軍退除役官兵輔導委員會撥土地給台東縣池上鄉公所作為日間照護中心，未來將成為全國首座鄉鎮級多元照顧中心，預計下半年完工。

退輔會副主委周皓瑜9日率事業處專門委員楊明富與技正黃昱虹訪視台東農場，分別走訪花蓮分場、池上場部、東河農莊與都蘭林場，並拜訪池上鄉長張堯城，共同洽談促進地方合作及資源連結。

周皓瑜表示，輔導會支持池上鄉公所推動興建長照設施計畫，撥用約3700平方公尺土地給鄉公所作為日間照護中心使用，使池上鄉將成為全國首座鄉鎮級多元照顧中心，預計下半年完工。

另池上鄉每年吸引百萬人潮旅遊，輔導會與池上鄉公所將合作，推動生態旅遊與休閒觀光，塑造台東農場特色。

周皓瑜表示，輔導會管轄3處高山農場、2處平地農場及森保處，其中台東農場管轄的土地多樣且複雜，故如何活化土地之管理與運用一直是農場所面對的課題，尤其關心政府推廣多元親善土地及強化有機農業發展。

周皓瑜也肯定台東農場在上半年度處於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫期間，旅宿方面能與去年度維持持平且農特產品銷售方面近倍增的亮眼成績。