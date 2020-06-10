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「有卵耶！」宜蘭龍潭湖圓吻鲴魚大軍即將上演溯溪秀

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
龍潭社區發展協會總幹事李志文向學生解說圓吻鯝魚的生態。記者戴永華/攝影
龍潭社區發展協會總幹事李志文向學生解說圓吻鯝魚的生態。記者戴永華/攝影

宜蘭龍潭湖生態豐富，湖中的原生種圓吻鯝魚最近進入繁殖期，三民國小學生上午前往生態教學，在溯溪水道驚見小魚卵，興奮大叫。社區總幹事李志文表示，今年魚況不錯，預估在端午節前，可望見到圓吻鯝魚大軍上演「力爭上游」溯溪秀。

李志文在溯溪水道捧起一堆石礫，裡面出現好幾粒深棕色的魚卵， 三民國小今天帶著20名畢業生騎車到生態園區，聆聽了解鯝魚生態，孩子們睜大雙眼驚呼「真的，有卵耶」、「快要有小寶寶了」。

圓吻鯝魚是台灣原生魚種，分布在淡水河系及宜蘭地區河系湖沼，礁溪鄉龍潭湖生態環境優良，圓吻鯝魚在此繁殖成功且數量增加，通常在端午節前後順著湖邊的小溪溯溪產卵，整條小溪滿布成群的黒色鯝魚擠來擠去，力爭上游。

前兩年，因為受到氣候及環境影響，圓吻鯝魚溯溪產卵的狀況不佳，但是在前一陣子因鋒面帶來豐沛雨量，龍潭湖水位上升，小溪水量也充沛，今年魚況還不錯。

龍潭社區發展協會總幹事李志文上周發現，大批鯝魚已經在溯溪口附近成群結隊停留預作暖身，正在「練習」要如何溯溪產卵。

圓吻鯝魚喜歡清澈水質，是生態指標之一，每年的溯溪產卵秀都會吸引學生到鯝魚生態園區教學，也會有攝影師提早來卡位拍照，各界的關注度相當高。

李志文推測，在溯溪河道已經看到一粒一粒的小卵，最近只要雨水充足，湖水溢滿到小溪流，就會出現鯝魚群爭相溯溪的奇景，請民眾拭目以待。

龍潭湖圓吻鯝魚即將上演「力爭上游」的溯溪秀。圖/李志文提供資料照
龍潭湖圓吻鯝魚即將上演「力爭上游」的溯溪秀。圖/李志文提供資料照
宜蘭縣龍潭湖的圓吻鯝魚最近開始產卵了。記者戴永華/攝影
宜蘭縣龍潭湖的圓吻鯝魚最近開始產卵了。記者戴永華/攝影
宜蘭縣龍潭湖的圓吻鯝魚最近開始產卵了。記者戴永華/攝影
宜蘭縣龍潭湖的圓吻鯝魚最近開始產卵了。記者戴永華/攝影
龍潭湖圓吻鯝魚即將上演「力爭上游」的溯溪秀。圖/李志文提供資料照
龍潭湖圓吻鯝魚即將上演「力爭上游」的溯溪秀。圖/李志文提供資料照

溯溪 龍潭湖 生態園區

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