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「芒果界LV」台東夏雪芒果 除了線上訂購機場也訂得到
台東芒果界LV「夏雪芒果」正值產季，台東縣政府為大力推銷，與台灣好農電商平台、水保局台東分局及台東航空站合作，即日起旅客可以在航空站內購買農特產外，還能現場訂購，宅配到府。
縣長饒慶鈴表示，6月開始即將進入台東的觀光旺季，除了國際熱氣球嘉年華活動之外，航空站也是遊客搭機旅遊最方便的交通工具，出入航空站的遊客大幅增加，更是推廣行銷台東優質農特產的最佳場所。
台灣好農電商平選擇進駐台東交通運輸的重要門面，嚴選台東好物在航空站行銷，並在今天正式開幕，首宗行銷就挑選芒果界LV的台東夏雪芒果來做為首波強打，吸引往來旅客選購。
縣府農業處長許家豪表示，未來機場台灣好農據點，現場除了販售優質農特產品，如夏雪芒果、釋迦、木鱉果及紅龍果等較重的鮮果，可以直接訂購，隔天就能宅配到家。
他強調，台東夏雪芒果能在芒果界異軍突起，賣得好、價格優，主要是夏雪有土芒果的濃郁香氣、愛文的細緻果肉、金煌的甜美風味，集合各種芒果的優點於一身，自然受到挑嘴的台灣、港澳市場青睞。
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