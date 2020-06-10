「芒果界LV」台東夏雪芒果 除了線上訂購機場也訂得到

台東芒果界LV「夏雪芒果」正值產季，台東縣政府為大力推銷，與台灣好農電商平台、水保局台東分局及台東航空站合作，即日起旅客可以在航空站內購買農特產外，還能現場訂購，宅配到府。

縣長饒慶鈴表示，6月開始即將進入台東的觀光旺季，除了國際熱氣球嘉年華活動之外，航空站也是遊客搭機旅遊最方便的交通工具，出入航空站的遊客大幅增加，更是推廣行銷台東優質農特產的最佳場所。

台灣好農電商平選擇進駐台東交通運輸的重要門面，嚴選台東好物在航空站行銷，並在今天正式開幕，首宗行銷就挑選芒果界LV的台東夏雪芒果來做為首波強打，吸引往來旅客選購。

縣府農業處長許家豪表示，未來機場台灣好農據點，現場除了販售優質農特產品，如夏雪芒果、釋迦、木鱉果及紅龍果等較重的鮮果，可以直接訂購，隔天就能宅配到家。