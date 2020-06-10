台灣好農進駐台東航站 夏雪芒果打頭陣

新冠肺炎疫情趨緩，台東迎接觀光旺季，台灣好農超值市集商店今天進駐台東航空站，在機場也可訂購台東農特產品，首波行銷以夏雪芒果為重點商品。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，台東縣政府迎接後疫情時期的觀光，台東觀光業者也呼籲大家到台東透透氣。

台灣好農商店台東航空站店面今天開幕，台東縣長饒慶鈴和台東農民應邀參加，並展售台東的農特產品。

台灣好農表示，首波行銷以台東夏雪芒果為重點商品，到台東旅遊旅客不用負重攜帶，即日起在台東豐年機場也可以訂購夏雪芒果、大目釋迦、木鱉果等台東代表性農產品，從產地直送到家。

饒慶鈴表示，自6月開始台東航班已恢復正常，也即將進入台東觀光旺季，除了國際熱氣球嘉年華活動之外，航空站也是旅客搭乘飛機到離島旅遊最方便交通工具，出入的遊客大幅增加。