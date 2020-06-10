快訊

準颱風鸚鵡路徑曝光 預估本周末最接近台灣

台灣好農進駐台東航站 夏雪芒果打頭陣

中央社 / 台東縣10日電

新冠肺炎疫情趨緩，台東迎接觀光旺季，台灣好農超值市集商店今天進駐台東航空站，在機場也可訂購台東農特產品，首波行銷以夏雪芒果為重點商品。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，台東縣政府迎接後疫情時期的觀光，台東觀光業者也呼籲大家到台東透透氣。

台灣好農商店台東航空站店面今天開幕，台東縣長饒慶鈴和台東農民應邀參加，並展售台東的農特產品。

台灣好農表示，首波行銷以台東夏雪芒果為重點商品，到台東旅遊旅客不用負重攜帶，即日起在台東豐年機場也可以訂購夏雪芒果、大目釋迦、木鱉果等台東代表性農產品，從產地直送到家。

饒慶鈴表示，自6月開始台東航班已恢復正常，也即將進入台東觀光旺季，除了國際熱氣球嘉年華活動之外，航空站也是旅客搭乘飛機到離島旅遊最方便交通工具，出入的遊客大幅增加。

台東 疫情 東航

延伸閱讀

台東熱氣球嘉年華／國外飛行員來台隔離天數 下周討論

多久沒看星星 台東最美星空20日綠島登場

熱氣球嘉年華7/11舉辦 饒慶鈴：五成國外球先運抵台

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

相關新聞

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

機車有兩段式左轉，基隆市因為路口的關係，也有一處行人穿越道因為太長得「行人兩段式穿越」。這個路口就是銜接公車循環站和海洋...

「芒果界LV」台東夏雪芒果 除了線上訂購機場也訂得到

台東芒果界LV「夏雪芒果」正值產季，台東縣政府為大力推銷，與台灣好農電商平台、水保局台東分局及台東航空站合作，即日起旅客...

牙齒「塗氟」 台東偏鄉學童蛀牙變少了！

衛福部自2013年起，補助學齡前兒童每半年牙齒塗氟1次，希望減低幼童蛀牙比例，衛福部台東醫院在定期塗氟服務中觀察到，偏鄉...

協和改天然氣電廠 林右昌：疑慮先說清

以重油發電的基隆協和電廠預計4年後除役，台電計畫填海造陸改建為天然氣電廠，基隆市議員莊錦田昨天質詢說，地方一片反彈，憂心...

徐榛蔚違紀助選案 國民黨花縣黨部「抽回」

花蓮縣長徐榛蔚在這屆立委選舉期間，為丈夫傅崐萁站台助選，遭縣黨部考紀會建請黨中央停權半年，昨傳出縣黨部主動撤案，但黨中央...

秀林鄉民抗議分配不公 要求花蓮礦石稅分5成

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅年徵逾9億，礦區所在地秀林鄉每年分配到近3000萬元。縣議員田韻馨昨與數十名太魯閣族人到議會...

叫我第一名／張清來只做唯一 休閒農業屢創第一

曾任宜蘭縣休閒農業發展協會創會理事長張清來，人生座右銘是「要做唯一、不爭第一」，但他在休閒農業專業領域，卻屢屢創造無人能...

廟口嘗美食 蔡英文：從台灣頭開始

國內旅遊將逐步解封，基隆市長林右昌昨天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食，蔡總統說，希望「從台灣頭開始」，大家...

箭瑛大橋翻版／颱風天涉溪送信 郵務士殉職 家屬盼立碑

花蓮縣鳳林鎮40多年前發生國小教師張箭、鄧玉瑛等人，颱風天涉險渡溪到校上課遭大水沖走溺斃，兩人英勇舉動被拍成電影「箭瑛大...

基隆輕軌拚年底綜規通過 明年動工

基隆市議員莊錦田昨天在基隆市議會質詢時關切基隆輕軌進度，基隆市政府交通處長李綱說，基隆輕軌捷運到現在為止，進行非常順利，...

農舍蓋田中央才不會車禍？ 宜蘭阻修法挨批牽強

監察院兩年多前調查宜蘭縣農舍發照浮濫，中央去年擬修法「農舍應臨側臨路」避免蓋在田中央，但遲未公告，還一度傳出擱置決議。內...

夏天一周3次投訴太熱 花蓮車站裝冷氣

花蓮車站採自然通風設計，候車區沒有冷氣，加上大片落地窗，夏天太陽一曬令人汗流浹背，去年6月已陸續有乘客反映，原本鐵道局東...

熱門新聞

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

台中香蕉新樂園餐廳 吳傳治女同學接手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。