桃園市恢復辦社區觀摩和志工旅遊 已洽談7縣市互惠

防疫大解封，桃園市政府宣布，即日起恢復辦理社區及團體規模活動，但須配合防疫旅遊規範，市長鄭文燦強調，互惠旅遊不限於屏東、台南與基隆市，第二階段已在洽談花蓮、宜蘭、南投以及嘉義，未來持續擴大，預估下半年將超過4、500團以上。

市府社會局長鄭貴華今天在市政會議上報告，已經完成初步調查，有意願至屏東、台南、基隆及留在桃園市觀摩的團體、關懷據點、社區發展協會及老人會等共53個團體，其中3個團體會在桃園市內辦理觀摩。

鄭文燦強調，下半年桃園市各種社區觀摩和志工旅遊都在恢復當中，但不是只能去屏東、台南與基隆3個縣市旅遊，民政局近日發出的訊息容易造成誤會，第二階段已在洽談花蓮、宜蘭、南投以及嘉義，原則上這7縣市列為優先，但是是「鼓勵並非強制」。

鄭文燦說，所謂互惠旅遊意思是，假設桃園市出了10團到某縣市，對方縣市政府也可以鼓勵接進10個團到桃園來，對飯店、民宿跟旅遊業者可有所幫助，市府也提出踩線行程，包括觀光工廠、休閒農場與2個漁港、石門水庫、大溪老街等，希望互惠旅遊盡量往前推，第一、二階段有7個縣市，將來還會擴大，一談好就盡量採取互惠方式。

鄭文燦認為，互惠旅遊對國內旅遊有一定振興作用，包括像里鄰長旅遊、自強活動、環保志工、守望相助隊、義警民防、社區發展協會、老人會以及各式各樣的民間團體，我們算了一下，到目前為止就已經快要超過500個團在籌畫下半年的活動，但避免「出去的多、進來的少」，會請觀旅局協調擴大互惠旅遊縣市，以促進桃園觀光。