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牙齒「塗氟」 台東偏鄉學童蛀牙變少了！
衛福部自2013年起，補助學齡前兒童每半年牙齒塗氟1次，希望減低幼童蛀牙比例，衛福部台東醫院在定期塗氟服務中觀察到，偏鄉幼齡學童在牙齒塗氟後，蛀牙率減低的狀況普遍減少，牙醫師都看得到。
部東醫院牙科主任莊素惠說，近年來她發現一個幼兒班級當中完全沒有蛀牙的學童，這幾年逐漸增加，尤其偏鄉地區較明顯，這表示塗氟，加上家長及學校老師給予正確的潔牙觀念指導，學童保健牙齒已見成效。
塗氟是一種保健牙齒的政策和手段，部東醫院在南迴線、東海岸和縱谷線偏鄉持行8年的時間，深入到各鄉鎮的幼兒園，從初期家長不了解，到現在小朋友像玩遊戲一般排隊接受「氟化防齲處理」即俗稱的塗氟。
莊素惠說，剛開始實施塗氟的時候，幾乎找不到小朋友是沒有蛀牙，現在小朋友常常和父母親說「牙齒有擦東西就不會常常蛀牙」，這讓她聽了很高興，因為孩子懂得保護及接受護牙。
金峰鄉幼兒園代理主任巴孝如表示，她曾經帶過兩屆的班級，有一位小朋友連續2年沒有半顆蛀牙，畢業典禮還獲贈「牙齒寶寶獎」；對於塗氟和健牙之間的關聯，她認為家長都比較年輕，比起以往更關心子女的健康和蛀牙狀況，也願意獲取正確的觀念和知識。
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