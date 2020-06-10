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國軍輔導會與池上鄉公所合作 將打造多元照顧中心

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
國軍退除役輔導委員會副主委周皓瑜（左）拜會台東縣池上鄉鄉長張堯城（右），討論台東農場與公所合作，打造在地旅遊、農產及長照服務。記者尤聰光／翻攝
國軍退除役輔導委員會副主委周皓瑜（左）拜會台東縣池上鄉鄉長張堯城（右），討論台東農場與公所合作，打造在地旅遊、農產及長照服務。記者尤聰光／翻攝

為善加利用輔導會台東農場場域空間，國軍退除役輔導委員會副主委周皓瑜等一行人，今拜會台東池上鄉公所，並與鄉長張堯城，討論台東農場與池上鄉公所共同合作，打造優質旅遊環境、推廣特色農產品與長照2.0等工作，以擴大農場服務量能。

周皓瑜表示，台東農場現以土地活化管理、推展觀光休閒與農特產品行銷為主，朝向多角化經營管理為目標，農場轄管的池上、東河、壽豐3處會館，近年來也持續改善硬體設施、提升服務品質、並與在地結合，為推動連結在地觀光發展盡一份心力。

輔導會支持池上鄉公所推動興建長照設施計畫，撥用約3700平方公尺土地給公所作為日間照護中心使用，使池上鄉將成為全國首座鄉鎮級多元照顧中心，該中心預計於下半年辦理揭幕儀式。另池上鄉每年吸引百萬人潮旅遊，輔導會與池上鄉公所將合作，推動生態旅遊與休閒觀光，塑造台東農場特色。

台東 長照 國軍

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