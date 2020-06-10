影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路
機車有兩段式左轉，基隆市因為路口的關係，也有一處行人穿越道因為太長得「行人兩段式穿越」。這個路口就是銜接公車循環站和海洋廣場間的行人穿越道，全長70公尺，行人綠燈通行時間只有41秒，因為太長，民眾形容有如「極限斑馬線」，得小跑步才能通過。市府懸掛告示牌請行人兩段式通過，可在中間的高架橋下先暫停休息後再通行，避免危險。
議員童子暐日前在質詢時表示，這個路口是公車循環站和海洋廣場間行人穿越道，在仁二路、愛一 路、愛二路、中路間，車流量非常大，是基隆交通重要路口，是多時相路口，因為太長了，綠燈通行秒數又不太夠，民眾戲稱為「極限斑馬線」，年輕人都要小跑步才能通過，年者長無法一次通過。
童子瑋說，民眾通過必須分兩次走，中間在高架橋下停留一下，等下一個綠燈再走。因有民眾在橋下餵鴿子，造成環境髒亂，希望市府整理環境，民眾也不要再餵鴿子。他會再向交通處協調，看能否增加行人秒數，但因為車流量很大，可能不容易。
一名年輕男子行人說，感覺像要跑百米賽跑，一綠燈就要衝一下快跑，否則常走到一半就紅燈了，不然就是要偷跑，在行人紅燈就往前先走一半等綠燈。由於不少人看沒車就先偷跑，但愛一路出來要轉轉的車很多，險象環生，不時看到民眾用跑的衝過馬路。
這個路口行人穿越道全長70公尺，行人綠燈通行時間有41秒，車行通行有99秒。市府交通處表示，市府規劃成兩段式過馬路，在橋下掛有告示牌提醒民眾「行人請兩段式穿越」，標示相當清楚，因各時相車流相當大，已盡量增加行人通行秒數，必須兼顧車流和行人的通行。
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