箭瑛大橋翻版／颱風天涉溪送信 郵務士殉職 家屬盼立碑

花蓮縣鳳林鎮40多年前發生國小教師張箭、鄧玉瑛等人，颱風天涉險渡溪到校上課遭大水沖走溺斃，兩人英勇舉動被拍成電影「箭瑛大橋」；比此事早幾年，花蓮郵務士吳威正在颱風天涉險渡溪送信到壽豐鄉米棧村，回程時遭溪水沖走殉職，家屬盼立碑紀念，縣府表示，會與壽豐鄉公所、郵政總局等單位協商研究。

花蓮縣郵務士吳威正40多年前為了送信冒險涉溪殉職。圖／吳岱霖提供

縣議員徐雪玉昨在縣議會為吳威正遺族發聲。她說，吳威正的弟弟吳岱霖雖然行動不便，多年來一直掛心哥哥英勇殉職一事，奔走爭取立碑。

吳岱霖告訴她，民國63年10月24日，哥哥要送信到米棧，必須渡過花蓮溪，當時渡溪只能靠搭竹筏，因強烈颱風過境，竹筏停駛只能涉水。郵局局長叮嚀哥哥，希望等颱風過了再送信較安全，但哥哥說這是村裡子弟外出打拚、寄錢回家的掛號信，必須趕快送達，還是決定冒險。

吳威正的胞弟吳岱霖多年來一直希望為哥哥立碑，紀念英勇事蹟。圖／吳岱霖提供

吳威正把信件安全送達準備回程時，花蓮溪溪水已暴漲。當時米棧村長勸吳威正留在村裡過夜，但吳威正說當晚輪到他值夜，必須回市區，仍決定動身渡溪，不幸被大水沖走。

徐雪玉表示，吳威正是原住民阿美族勇士，殉職時才20多歲，立碑是家人長年的掛念，她曾到附近勘查，認為米棧大橋左邊、縣道193線上有座觀景台旁空地很適合，希望縣府協助。

縣府民政處長江東成表示，已函文給郵政總局、花蓮國安郵局，要先了解當時事蹟，也會調閱相關資料，再跟壽豐鄉公所、郵局和家屬研究協商處理相關的土地、經費問題，盡力完成家屬心願。