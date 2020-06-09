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蔡英文基隆廟口吃美食 推全國多買多走多看多消費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供

啟動「防疫新生活運動」，國內旅遊將逐步開放解封，基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食，蔡總統說，希望「從台灣頭開始」，大家多走走看看，多買多消費，在這段產業振興期，讓台灣的經濟更快地恢復活力，經濟越走越旺。

蔡英文總統今天下午5點率領內政部長徐國勇、交通部長林佳龍等人，前往廟口奠濟宮上香參拜後，品嘗廟口炭烤蚵仔煎，接著買了5個營養三明治，接著轉往愛四路商圈，品嘗象徵「平安、團圓」的全家福元宵，還買了多包回去。

蔡總統致詞說，疫情已經告一段落，現在是新生活的開始，相信這幾年大家都有發現基隆越來越不一樣，甚至有脫胎換骨的感覺，她過去就常常來廟口品嚐美食小吃，請大家多多來到台灣頭的基隆來看看。

蔡總統指出，交通部已推出安心旅遊新的補助方案，離島還有加碼補助，行政院的三倍券即將在7月15日上路，希望大家多多利用，在這段產業振興期，讓台灣的經濟更快地恢復活力，經濟越走越旺。

蔡總統呼籲國人要把防疫工作內化成生活的一部份，大家多注意個人衛生習慣，在人多的地方要保持社交距離，不然就要戴口罩，享受生活但也別忘了應有的防疫基本工作，在下個階段把台灣的經濟都恢復原狀。

林右昌表示，在6月7日防疫指揮中心宣布解封之後，蔡總統第一站就來到基隆，用實際行動挺基隆，也展現基隆的防疫成果，大家將可以逐步回復正常生活，感謝蔡總統率領兩位部長作伙來相挺。

林佳龍呼籲大家一起用消費拼觀光，交通部都已經準備好，安心旅遊的補助是史上最多、最方便，希望大家一起全家出遊，期待大家落實防疫新生活，同時也拼觀光、愛台灣。

徐國勇則表示，蔡總統來到基隆廟口參拜開漳聖王，相信台灣一定會風調雨順，在警察同仁全力維持治安及交通，大家都可以放心出遊，他也不忘為內政部的國家公園打廣告，希望大家在逛夜市吃小吃之餘，也別忘了到風景優美的國家公園消費。

基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。記者游明煌／攝影
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天下午邀請蔡英文總統走訪基隆廟口並品嘗夜市美食。圖／基隆市政府提供

基隆 徐國勇

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