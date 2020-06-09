豐濱鄉公教人員地域加給獲改善 將支領3090元

花蓮縣豐濱鄉位於東海岸，因交通生活不便，導致公教人員流動率高，縣府爭取納入地域加給支領範圍，終於獲行政院支持，明年起豐濱鄉公教人員將支領地域加給新台幣3090元。

花蓮縣政府今天表示，豐濱鄉是花蓮唯一沒有鐵路經過的鄉鎮，交通不便，因受限於人事行政局的「地域加給表」規定，不符服務處所至最近公共汽車招呼站必須距離步行5公里以上支給條件；僅得適用花蓮、台東地區人員的「東台加給」，導致豐濱鄉境內公教人員流動率高、留才不易。

今年2月3日縣府在豐濱鄉辦理基層座談時，鄉公所反映偏鄉留才不易，縣長徐榛蔚接受鄉公所提案，交由縣府人事處研議豐濱鄉納入偏遠加給的可能性。

經研議規畫，委託學者專家進行指標擇定及權重分配，且評估縣府財政狀況後，計畫自民國110年起採行合理化調整方案。經報送中央獲備查，因此明年起花蓮縣豐濱鄉的縣屬公教警消人員地域加給將從630元增加至3090元。

東部海岸的豐濱鄉居花蓮縣境東南方，與台東縣長濱鄉接壤，交通不便，聯外省道僅台11線和台11甲線，人口多已外移，為花蓮縣人口最少且唯一未滿5000人的鄉鎮。