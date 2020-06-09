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夏天一周3次投訴太熱 花蓮車站裝冷氣

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
花蓮火車站前的迎賓大傘美觀，卻被民眾詬病無法遮蔭和避雨。記者王思慧／攝影
花蓮火車站前的迎賓大傘美觀，卻被民眾詬病無法遮蔭和避雨。記者王思慧／攝影

花蓮車站採自然通風設計，候車區沒有冷氣，加上大片落地窗，夏天太陽一曬令人汗流浹背，去年6月已陸續有乘客反映，原本鐵道局東部工程處要透過手動開啟排煙窗、打開大型帷幕等，增加空氣對流。不過，近日台鐵已悄悄裝冷氣，現正拉管線施工，預計7月底完工。

花蓮車站前設計迎賓大傘，候車區有大片落地窗，是空間挑光、採光明亮，半開放空間的通風設計，從窗戶看出去可欣賞列車進出，運氣好還能看到戰鬥機起降。但沒有裝冷氣，常讓民眾抱怨「太熱了」，鐵道局東部工程處曾表示，車站為半開放的空間，裝冷氣反而會流失。

花蓮站長林德香指出，由於夏天車站一周會收到2、3次的投訴，候車區溫度太高不舒適，為給民眾更好的候車環境，因此找各種方式降溫。一開始向廠商詢問吊扇，因為空間大，吊扇需7、8公尺長，認為太危險而作罷；又考慮用噴水霧的方式，但擔心會弄濕旅客衣物、濕氣太重也打消念頭。

林德香說，曾考慮裝電扇，但效益不大也不美觀，後來仍決定裝設空調，讓溫度降下來，採用廂型式冷氣，再拉管線，進風口在天花板上方，不但不破壞建築美感，也不影響景觀視線。

花蓮車站目前候車區落地窗前暫時封閉，冷氣將在7月底完工，林德香表示，未來只要溫度高，體感較悶熱就會開冷氣，若沒有那麼悶就會關掉，節省能源。

花蓮車站目前候車區落地窗前暫時封閉裝冷氣，預計在7月底完工。記者王思慧／攝影
花蓮車站目前候車區落地窗前暫時封閉裝冷氣，預計在7月底完工。記者王思慧／攝影
花蓮車站採自然通風設計，夏天卻太悶熱，常有旅客投訴，台鐵近日已開始裝設冷氣。記者王思慧／攝影
花蓮車站採自然通風設計，夏天卻太悶熱，常有旅客投訴，台鐵近日已開始裝設冷氣。記者王思慧／攝影

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