快訊

為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

花縣議員抗議礦石稅分配不公 認為秀林鄉應拿五成

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉富世部落太魯閣族人，認為礦石稅收分配不公，今天到縣議會場外拉起白布條抗議。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉富世部落太魯閣族人，認為礦石稅收分配不公，今天到縣議會場外拉起白布條抗議。記者王燕華／攝影

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅年徵逾9億，其中5%分配給各鄉鎮，礦區所在地的秀林鄉一年約可分配到2800萬元。縣議員田韻馨認為分配不公，今與數十名太魯閣族人到議會抗議，要求5成礦石稅收分配給秀林，還表示，縣府欺凌族群，已向行政院、總統府陳情要求擱置審查此案；縣長徐榛蔚表示，礦石稅收入來源全縣多鄉鎮都有，不只秀林，稅收依中央規定必須統收統支，運用於全縣32萬7000名縣民身上。

秀林鄉富世村數十名太魯閣族人今天上午到縣議會拉白布條抗議，接著進入議會二樓旁聽室，在田韻馨質詢時聲援。

田韻馨質詢前受訪時表示，礦場位於原住民傳統領域，汙染都在秀林跟新城，希望重新分配礦石稅，秀林要拿5成，族人都來抗議了，希望縣長聽到訴求；富世部落會議副主席陳孝文也表示，9億元至少要分配1成秀林鄉才合理，且富世村的回饋金比例還要再提高。

在議會外與族人抗議後，田韻馨隨即進入議場質詢，針對礦石稅問題持續開砲，表示秀林鄉、新城鄉礦區、礦場林立，9億元中卻只有不到3000萬元撥給秀林鄉，「鄉民能感受回饋的誠意嗎?」縣府分配不公，是欺凌太魯閣族人；並質疑「蘇花改隧道興建時開挖剩下來的土石廢料，為什麼不課徵礦石稅？」建設處長鄧子榆說明，那是營建剩餘土石方，並非開採礦石。

徐榛蔚答詢時指出，礦石稅的來源不只秀林，在萬榮鄉、玉里鎮、瑞穗鄉等都有。無論礦石稅或土石稅，都是公共財，依中央規定須統收統支，用於全縣32萬7000名鄉親身上，在全國其他縣市，地方特別稅並未分配給鄉鎮市公所，但是4年前在府會協調溝通下，釋出礦石稅及土石稅給各公所，希望讓地方更好，縣府也將這筆稅收用在地方建設、福利、教育等，她並向田韻馨說，「若依您狀告總統府，有不同意收取礦石稅，花蓮一年恐將損失近10億元礦石稅收」。

礦石稅是花蓮縣最大筆自有財源，年徵超過9億，縣府統收統支，95%留在縣庫，5%分配給13鄉鎮市，其中秀林鄉因是重要的礦區所在地，5%中可分到65%，是13鄉鎮市最多，年分配約2800萬元。特別稅每4年開徵一次，6月底將屆，縣府重提自治條例，日前獲縣議會通過，維持每公噸70元，但開徵年限由原本4年大幅縮短為1年，縣議會通過後，須送中央財政部等單位備查。

田韻馨先前在議會審議礦石稅時，曾提案減收，將原本每公噸70元調降成35元，經大會表決維持70元而未通過。她今天解釋，秀林礦區有200多個水泥廠，稅那麼高，小廠怎麼生存，她提減稅沒有要幫誰講話。

花蓮縣議員田韻馨，今天在議會強力質詢礦石稅，要求秀林鄉分配比例要提高到5成。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員田韻馨，今天在議會強力質詢礦石稅，要求秀林鄉分配比例要提高到5成。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉富世部落太魯閣族人，認為礦石稅收分配不公，今天到縣議會拉起白布條抗議。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉富世部落太魯閣族人，認為礦石稅收分配不公，今天到縣議會拉起白布條抗議。記者王燕華／攝影

太魯閣族 徐榛蔚 總統府

延伸閱讀

花蓮礦石稅額照舊 每年審議後續徵

花蓮礦石稅壓線過關 開徵年限1年每噸70元

趕7月續徵 花蓮礦石稅提前29日審查

搶救8000萬 花蓮縣議會變更議程29日討論礦石稅

相關新聞

夏天一周3次投訴太熱 花蓮車站裝冷氣

花蓮車站採自然通風設計，候車區沒有冷氣，加上大片落地窗，夏天太陽一曬令人汗流浹背，去年6月已陸續有乘客反映，原本鐵道局東...

花縣議員抗議礦石稅分配不公 認為秀林鄉應拿五成

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅年徵逾9億，其中5%分配給各鄉鎮，礦區所在地的秀林鄉一年約可分配到2800萬元。縣議員田韻馨...

基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

基隆市議員莊錦田今天關切基隆輕軌進度，基隆市政府交通處長李綱說，基隆輕軌捷運到現在為止，進行非常順利，現進入綜合規畫報告...

農委會推動「臨路臨側」明訂入法 宜蘭縣跳腳公開反對

農委會建議內政部把興建農舍「臨側臨路」作業準則，訂入「農業用地興建農舍辦法」，未來管制農舍將更嚴格。宜蘭縣政府表達反對立...

協和電廠改建天然氣地方反彈 林右昌：不是台電說了算

針對台電協和發電廠除疫後，台電計畫改建為燃燒天然氣電廠，但要填海造陸，議員莊錦田今天在議會質詢時指出，上月的說明會地方一...

只要用對方法 宜蘭真開心智慧農場教你在家種好菜

宜蘭市創新育成中心進駐廠商真開心農場開設「宜室宜家種好菜」免費課程，教導民眾如何居家種植，藉由簡單的器具及材料，無論春夏...

花蓮農田放假人太逼真 嚇不跑麻雀反而嚇到人

花蓮吉安鄉一處稻田上有5個女假人，還穿上休閒服飾、運動外套和墨鏡等，甚至還有鞋子，在田裡一動也不動，嚇到不少路人。林姓農...

箭瑛大橋翻版 郵務士颱風天涉水送信遭沖走家屬盼立碑

花蓮縣40多年前曾發生山興國小教師張箭、鄧玉瑛等人颱風天涉險渡花蓮溪到校上課遭大水沖走，不幸溺斃，英勇盡職舉動被拍成電影...

熱氣球嘉年華7/11舉辦 饒慶鈴：五成國外球先運抵台

邁入10周年的台東「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，縣長饒慶鈴今天宣布7月11日如期舉辦至8月30日止，長達51天的精采活動...

議員盼陳時中 林右昌：蔡總統解封後首站今基隆拚觀光

基隆市議會進行總質詢，有議員建議防疫指揮中心指揮官陳時中來基隆促進觀光，並且對振興券加碼補助，促進觀光。市長林右昌說，今...

卜蜂暫停花蓮養雞場 揭開幕後的三大問題！

花蓮「反卜蜂」行動突破性發展！卜蜂宣布即日起花蓮建場計畫暫停。這一系列抗爭，表面是反對卜蜂蓋養雞場，但進一步看，更是一場深層的集體省思：「花蓮人要的是一個怎樣的未來？」

阿帕契進駐台東？ 縣府：盡力協調溝通

陸軍航空特戰部隊有意讓AH－64阿帕契攻擊直升機進駐台東豐年機場，引發台東市多位里長與里民連署反對，昨天到縣府陳情，縣長...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。