花縣議員抗議礦石稅分配不公 認為秀林鄉應拿五成

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅年徵逾9億，其中5%分配給各鄉鎮，礦區所在地的秀林鄉一年約可分配到2800萬元。縣議員田韻馨認為分配不公，今與數十名太魯閣族人到議會抗議，要求5成礦石稅收分配給秀林，還表示，縣府欺凌族群，已向行政院、總統府陳情要求擱置審查此案；縣長徐榛蔚表示，礦石稅收入來源全縣多鄉鎮都有，不只秀林，稅收依中央規定必須統收統支，運用於全縣32萬7000名縣民身上。

秀林鄉富世村數十名太魯閣族人今天上午到縣議會拉白布條抗議，接著進入議會二樓旁聽室，在田韻馨質詢時聲援。

田韻馨質詢前受訪時表示，礦場位於原住民傳統領域，汙染都在秀林跟新城，希望重新分配礦石稅，秀林要拿5成，族人都來抗議了，希望縣長聽到訴求；富世部落會議副主席陳孝文也表示，9億元至少要分配1成秀林鄉才合理，且富世村的回饋金比例還要再提高。

在議會外與族人抗議後，田韻馨隨即進入議場質詢，針對礦石稅問題持續開砲，表示秀林鄉、新城鄉礦區、礦場林立，9億元中卻只有不到3000萬元撥給秀林鄉，「鄉民能感受回饋的誠意嗎?」縣府分配不公，是欺凌太魯閣族人；並質疑「蘇花改隧道興建時開挖剩下來的土石廢料，為什麼不課徵礦石稅？」建設處長鄧子榆說明，那是營建剩餘土石方，並非開採礦石。

徐榛蔚答詢時指出，礦石稅的來源不只秀林，在萬榮鄉、玉里鎮、瑞穗鄉等都有。無論礦石稅或土石稅，都是公共財，依中央規定須統收統支，用於全縣32萬7000名鄉親身上，在全國其他縣市，地方特別稅並未分配給鄉鎮市公所，但是4年前在府會協調溝通下，釋出礦石稅及土石稅給各公所，希望讓地方更好，縣府也將這筆稅收用在地方建設、福利、教育等，她並向田韻馨說，「若依您狀告總統府，有不同意收取礦石稅，花蓮一年恐將損失近10億元礦石稅收」。

礦石稅是花蓮縣最大筆自有財源，年徵超過9億，縣府統收統支，95%留在縣庫，5%分配給13鄉鎮市，其中秀林鄉因是重要的礦區所在地，5%中可分到65%，是13鄉鎮市最多，年分配約2800萬元。特別稅每4年開徵一次，6月底將屆，縣府重提自治條例，日前獲縣議會通過，維持每公噸70元，但開徵年限由原本4年大幅縮短為1年，縣議會通過後，須送中央財政部等單位備查。