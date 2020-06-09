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基隆輕軌爭拚明年動工 基市府：這是玩真的

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌爭年底綜規通過拚明年底動工，基市府：玩真的。圖／基隆市政府提供
基隆輕軌爭年底綜規通過拚明年底動工，基市府：玩真的。圖／基隆市政府提供

基隆市議員莊錦田今天關切基隆輕軌進度，基隆市政府交通處長李綱說，基隆輕軌捷運到現在為止，進行非常順利，現進入綜合規畫報告（含環境影響評估）階段，希望6月期末報告通過送國發會，拚今年底綜合規劃通過，明年細部設計，力拚明年底動工，6年後可完工。

議員莊錦田今天總質詢時詢問前瞻基礎建設基隆輕軌進度，並建議輕軌筆眼光要放遠，保留2條支線，一條通往安樂區往金山、萬里，一條中正線可往八斗子、宜蘭，未來才有發展。

市府交通處長李綱說，基隆輕軌捷運到現在為止，進行非常順利，可行性研究去年4月提送交通部，6月獲行政院核准，8月綜合規劃。今年3月期中報告審議通過同意備查，希望6月期末報告通過送國發會，拚年底綜合規劃通過。

李綱還以民生汐止線舉例當對比，指民汐線從民國94年提到現在還在綜合規劃階段，而基隆輕軌僅2、3年就已經走在前面了，今年底綜規如果順利通過，明年細部設計，力拚明年底動工，「這是玩真的，都是市長林右昌多次到中央爭取」。

但台北段爭議未解，市府說，較有爭議的基隆輕軌進南港車站方案目前尚未定案，雙北還要與交通部協調，要採高架、平面或地下方式，目前各方還有待協調。

跨基隆市、台北市及新北市將耗資100多億元的元基隆輕軌捷運，規畫基隆到南港展覽館間可有每小時12班車服務水準。全線約19公里，沿線擬設南港展覽館、樟樹灣、汐科、汐止、五堵、北五堵、六堵、七堵、八堵、三坑、基隆及延伸至基隆旅運智慧大樓，共計12站。

台鐵局指出，預期效益可強化基隆通勤化軌道服務、增強東幹線運輸能力，帶動基隆河谷廊帶產業發展及促進觀光發展，減少轉乘及提供舒適、便利、服務優質的公共運具，未來也具未來具有延伸彈性。

基隆輕軌 捷運

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