多久沒看星星 台東最美星空20日綠島登場

多久沒看星星了，後疫情時期是否安排透透氣。台東7場「最美星空音樂會」，首場將於20日在綠島登場，台東縣政府邀請大家島內旅遊到台東。

新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，台東縣政府迎接後疫情時期，觀光業者呼籲大家到台東透透氣。

台東縣政府今天上午召開記者會，宣布「看美麗星空及銀河、島內出國請到台東」，有「台東最美星空導覽」、「星空導遊培訓課程」、「台東最美星空音樂會」、「星空小旅行」等一系列星空活動。

台東縣長饒慶鈴表示，她去年參加一場星空音樂會，遠望天際看到長長一條銀河，深深感動，其實要看美麗星空就在台東、就在自已住的附近，今年「台東最美星空音樂會」將帶領民眾深入台東秘境，聆聽音樂演奏外，還能帶給民眾難忘的星空之夜。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，最美的星空音樂會首場於20日在綠島鄉人權紀念公園率先登場，邀請到金曲歌王陳永龍現場演唱，跟民眾一起沉浸在浪潮樸音之中。緊接著在26日海端鄉布農族文化館，邀請到崁頂部落的八部合音，一同體驗原意盎然。

7月18日在長濱鄉八仙洞、7月24日在東河鄉舊東河橋遊憩區、7月25日大武鄉尚武濱海公園、8月15日於金峰鄉高灘地壘球場 （嘉蘭壘球場）。壓軸場8月21日在關山鎮親水公園，分別邀請到台北愛樂交響樂團、金曲歌后以莉．高露、傑出演藝團體－優人神鼓、國際級人聲樂團－歐開合唱團、知名大提琴家－張正傑等知名演藝團體在台東秘境演出。

除了邀請知名團體現場演奏，更有在地演出團隊加入，邀請大家一同享受唯美星空下的音樂盛宴。

另外，外界相當關心的國際熱氣球嘉年華會，饒慶鈴表示，將從7月11日登場至8月30日結束，有51天的活動及8場熱氣球光雕音樂會；不過受到疫情影響，國外造型球是否能到台東還有很多變數，可確定的是，最受民眾歡迎的造型球展演，將維持每天5至6顆，讓民眾大飽眼福。