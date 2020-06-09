農委會推動「臨路臨側」明訂入法 宜蘭縣跳腳公開反對

農委會建議內政部把興建農舍「臨側臨路」作業準則，訂入「農業用地興建農舍辦法」，未來管制農舍將更嚴格。宜蘭縣政府表達反對立場，縣長林姿妙表示，縣府107年自訂辦法據以審查農舍興建案，運作順暢，建請中央應改行宜蘭作法才對。

中央正討論是否修改「農業用地興建農舍辦法」，原本興建農舍「臨側臨路」的規定，只是農委會給各縣市政府的行政作業準則，這次農委會與內政部討論是否提升至法規命令。昨天內政部開會時，縣政府已明確表達反對態度，今天縣務會議再度重申立場。

若修改「農業用地興建農舍辦法」將加嚴農舍管制，要求農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央。宜蘭縣長林姿妙今於縣務會議表達反對立場，強調宜縣現行審辦法式運作沒有問題，將向中央爭取，以縣府現行農舍加農業設施40%要臨路且集中配置的審查辦法入法，與農民站在一起。

宜蘭縣政府在107年2月訂定「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，規定農舍加資材室農業設施，可以在農地臨路的前段40%面積範圍內集中配置即可，後面60%集中生產。

縣長林姿妙強調，宜蘭依照這套辦法審查據以准駁農舍興建案，至今都沒有問題，縣府要與農民站在一起，反對中央加嚴審查，也希望中央多聽聽農民心聲。

縣府農業處長康立和表示，農舍蓋在「臨側臨路」，容易因為轉彎視角阻擋，在路口發生車禍，實在不可行。據了解，上個月前農業處長游憲廷才因此在路口與人擦撞，不少網友留言農舍「臨側臨路」惹的禍。