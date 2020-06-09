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協和電廠改建天然氣地方反彈 林右昌：不是台電說了算

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
協和電廠改建天然氣地方反彈，林右昌：不是台電說了算。圖／報系資料照
協和電廠改建天然氣地方反彈，林右昌：不是台電說了算。圖／報系資料照

針對台電協和發電廠除疫後，台電計畫改建為燃燒天然氣電廠，但要填海造陸，議員莊錦田今天在議會質詢時指出，上月的說明會地方一片反彈聲，大家都反對，原因就是說明會沒有說清楚，居民完全無法接受，要求市長表態。市長林右昌說，改建為天然氣的方向，原則上他支持，但民眾的疑慮要說明清楚，才有可能動工，不是台電說了算，要經中央相關單位評估和審查。

莊錦田說，協和發電廠在民國108年1、2號機巳除疫，再4年要改建天然氣，短短4、5年要如何做到，上月的說明會，引發地方反彈的聲音，大家都反對，原因就是說明會沒有說清楚，居民完全無法接受。市長林右昌站在第一線，態度是如何，碼頭一定會破壞生態，航道也會影響漁船，在改建的過程市府的立場如何？如何來協助？

林右昌表示，發電的問題不能從單一電廠來看，協和發電是重油發電，當緊急供電給北台灣之用，不只給基隆，也不是某一區域而已。2025非核家園是目標，核能電廠未來2、3年有機組到期必須除疫，用電的缺口會跑出來。協和發電廠原有4號機組，1、2號機已除疫，但能源的缺口要補起來。

林右昌說，站在國家能源政策的立場和非核家園的目標，從燃重油改為天然氣的方向，原則上他要支持。台電對興建電廠非常有經驗，民眾疑慮的部分及關心的議題，台電、經濟部等中央政府有必要說清楚，讓民眾心無掛慮來支持。

林右昌表示，包括環境影響評估、對漁民的影響、生態的影響、對航道的衝擊等，不是只有台電石了算，中央各單位都要經過相關評估和審查才有可能建，基隆市政府的立場，就是台電一定要對民眾的疑慮的部分要說清楚，讓民眾了解，工程才有可能動工。

協和電廠1、2號機組去年除役，3、4號機組預定2024年除役，台電推動更新改建計畫，將填海造陸採用天然氣燃氣複循環機組，上月台電舉行改建計畫第二階段環境影響評估公聽會，漁民、民代等砲聲隆隆，認為對漁業生態、海洋環境影響太大，評估內容不夠完整，且無替代方案。台電表示，會將各方意見納入環評報告書。

台電指出，因現有面積不足，將在基隆港港外附近水域填築新生地，設置LNG卸收及氣化設施，以供應發電所需燃料。會配置最新汙染防制設備，可提升機組效率並降低對環境的影響。台電將設置2座16萬公秉LNG儲槽用地及氣化設施等附屬設施，並將新建西防波堤615公尺、東防波堤400公尺，LNG碼頭位於西防波堤內側，可靠17萬立方公尺級的LNG船。

協和電廠改建天然氣地方反彈，林右昌：不是台電說了算。圖／報系資料照
協和電廠改建天然氣地方反彈，林右昌：不是台電說了算。圖／報系資料照

台電 林右昌 基隆港

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