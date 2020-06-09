3民眾姓名可能有龜字 風管處積極聯繫

交通部觀光局日前推出姓名有「龜」字免費登龜山島，引起網友討論，主辦單位表示，除宜蘭外，經網路搜尋後，台南和桃園各有一名，還有網友留言友人姓名有「龜」字，現正積極聯繫。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風管處為慶祝「龜山島開放觀光20週年」，日前發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，邀請8月1日一同回娘家，在島上開同樂會，活動當天姓名中有「龜」字民眾，也可獲得免費登島機會，限額20名。

不過，消息一出引起網友調侃，「有誰姓名裡有龜字？」有網友說，「我只知道本名蔡蠵龜的藝人蔡閨有這個資格免費登島」。

風管處今天表示，除宜蘭縣頭城鎮龜山里有男子叫吳龜雄外，經由網路搜尋後，發現桃園和台南也各有一名民眾姓名有「龜」字，日前也有網友在風管處臉書留言友人名字中有「龜」字，現正積極聯繫確認。

風管處指出，民國106年福隆海水浴場開場60週年，也曾舉辦姓名有「福」或「隆」民眾可免費入場，這次活動20週年，限額20名免費登龜山島。

風管處表示，考量姓名中有「山」字民眾可能很多，加上「龜」有長壽之意且姓名中有「龜」字稀有，更顯珍貴，活動才會改成「龜」字，屆時若名額未滿，將聯繫新北市和宜蘭縣社會局處等單位，邀請弱勢民眾一同共襄盛舉。