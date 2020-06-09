預約百年花海 花蓮瑞穗阿勃勒綻放

花蓮縣道193玉里鎮內的路段每年6、7月間金黃色阿勃勒和艷紅鳳凰花夾道如花廊，搭配路旁稻浪美景，吸引民眾駐足拍照；今年瑞穗鄉紅葉溪河堤等地也有阿勃勒綻放，令人驚艷。

花蓮瑞穗鄉青年黃群棠5年前發起「預約瑞穗百年花海計畫」，推廣鄉民種植會開花的樹木，讓花朵為四季增添不同的景色。今年發現當初種的阿勃勒盛開，猶如樹上垂吊著一串串黃金打造的風鈴一般賞心悅目。

黃群棠說，在沒有官方資源下，仍持續推廣大家種植會開花的樹木，讓這些花能為家鄉風景增加色彩。雖然因為工作而移居新北市，但他心繫家鄉，花海計畫不要求回報，只是希望老家生活環境更好。

黃群棠說，2015年4月間在瑞穗鄉辦了一場小型會議，向鄰居、友人等說明植樹計畫，之後開始募樹苗找地種樹。包括協調台鐵局的閒置用地、紅葉溪河堤、鶴岡國小、舞鶴國小及瑞北單車道等處，總共種下約200棵阿勃勒樹。

雖然努力推廣種樹，不過也碰到土地取得不易的狀況。黃群棠說，樹會長大，有民眾擔心最後樹會被地主砍除，所以變得不積極、沒有責任感。即使如此，有心美化環境的鄉民今年仍團購500棵小樹苗，有花旗木、紅花風鈴木、黃花風鈴木等，大家期待大樹長成、開花的一天。