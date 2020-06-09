郵務士涉水送信遭沖走 花蓮縣府允諾立碑紀念

郵務士吳威正40多年前颱風天冒雨涉水到花蓮壽豐鄉米棧村送信，遭暴漲溪水沖走。他的弟弟吳岱霖多年來陳情奔走，希望為哥哥立碑紀念他的敬業精神，花蓮縣府今天允諾協助辦理。

花蓮壽豐鄉米棧村座落海岸山脈，過去橋梁還沒搭建前，居民都以竹筏橫越花蓮溪到花東縱谷交換物資。民國63年10月下旬，郵務士吳威正在颱風過境期間，冒雨橫渡溪水，不幸被暴漲溪水沖走因公殉職。

吳岱霖感念哥哥敬業精神，多次向地方民意代表、縣府奔走陳情。他說，40多年前交通、通信設施不方便，只能透過信件跟家人聯絡，當年「家書抵萬金」，哥哥的愛鄉愛民的敬業態度，就怕會逐漸被遺忘。

花蓮縣議會今天進行第19屆第3次定期大會縣政總質詢，國民黨籍縣議員徐雪玉質詢指出，吳威正是阿美族人，殉職時才20多歲，是家人長年的掛念，他曾到附近勘查，認為米棧橋旁的新建景觀台，適合興建立碑，也靠近當年事發地，盼完成鄉民的願望。

縣府民政處長江東成答詢說，已函文郵政總局了解當時的事蹟跟狀況，也參考忠烈祠入祀辦法。若公務人員有英勇事蹟，依規定可在失事點立碑表揚，對於後續的土地、經費問題，會等資料回函後跟家屬研究協商。