只要用對方法 宜蘭真開心智慧農場教你在家種好菜

宜蘭市創新育成中心進駐廠商真開心農場開設「宜室宜家種好菜」免費課程，教導民眾如何居家種植，藉由簡單的器具及材料，無論春夏秋冬，只要用對方法，在家也能種出好菜。

為了飲食安全，現在很多人喜歡自己種菜，卻經常種不好，市公所結合創新育成中心的真開心智慧農園開辦課程，時間為6月21日上午9點到12點，活動每場40分鐘，分三梯次，每梯次30人免費參加，報名額滿為止。

宜蘭市創新育成中心進駐廠商「真開心農場」，團隊以物聯網技術，開發體驗型智慧農業系統，提供學校深度食農教育與家庭遠端菜園的服務，並協助宜蘭市公所建置首座「宜蘭市智慧農園」。

市長江聰淵表示，台灣是個盛產蔬果的寶島，一年四季都有許多適合栽種的蔬菜水果，種植當季的蔬果不只環保，自然新鮮，營養充足，還可以省下荷包，歡迎大家到智慧農園，學用簡單的器材，在家也能種出好菜。

明天上午8點，真開心農場粉專公告後開放報名，將依據報名順序分配場次，活動詳情及報名資訊，請至真開心農場粉專網址：https://www.facebook.com/farmingOL/。