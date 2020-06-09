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花蓮農田放假人太逼真 嚇不跑麻雀反而嚇到人

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
假人穿上休閒服飾後太逼真，嚇到不少路人。記者王思慧／翻攝
假人穿上休閒服飾後太逼真，嚇到不少路人。記者王思慧／翻攝

花蓮吉安鄉一處稻田上有5個女假人，還穿上休閒服飾、運動外套和墨鏡等，甚至還有鞋子，在田裡一動也不動，嚇到不少路人。林姓農民表示，稻米再2周就要收成，放假人是為了嚇跑鳥類，旁邊還有假老鷹，一開始效果不錯，但現在麻雀也不太怕了；反而因為假人太逼真，嚇到路人。

林姓農民說，擔心心血被鳥吃光，以前有嘗試放沖天炮嚇走麻雀，卻被附近居民報案，放沖天炮太吵，也不太環保，就發揮創意要做稻草人，覺得最快就是放假人，為更像真人，把家裡的衣服拿出來替假人穿上，還有墨鏡、鞋子等，自己也很滿意假人「作品」。

他表示，剛放的時候麻雀有被嚇到飛走，但鳥很聰明，過一陣子後就不怕了，還是要人顧，田裡還有老鷹的風箏，也能發揮嚇走麻雀的功能，對於嚇到路人感到「很歹勢」。之前曾嘗試做成長頭髮、白衣的女鬼造型，還有像殭屍一樣的手，但自己夜晚也會嚇到，就不做了。

附近居民說，雖然放假人就是為了要嚇跑麻雀，但太逼真反而嚇到人，「晚上經過都很毛」，仔細一看才知道是替代稻草人的假人。不過，比起沖天炮，假人可以重複利用，比較環保。

林姓農民說，放假人嚇跑麻雀比較有效果，自己很滿意假人作品，但嚇到路人「很歹勢」。記者王思慧／翻攝
林姓農民說，放假人嚇跑麻雀比較有效果，自己很滿意假人作品，但嚇到路人「很歹勢」。記者王思慧／翻攝
花蓮吉安鄉的一處農田裡，有農友放置假人還穿上衣服，嚇到不少路人。記者王思慧／翻攝
花蓮吉安鄉的一處農田裡，有農友放置假人還穿上衣服，嚇到不少路人。記者王思慧／翻攝

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