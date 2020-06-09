箭瑛大橋翻版 郵務士颱風天涉水送信遭沖走家屬盼立碑

花蓮縣40多年前曾發生山興國小教師張箭、鄧玉瑛等人颱風天涉險渡花蓮溪到校上課遭大水沖走，不幸溺斃，英勇盡職舉動被拍成電影「箭瑛大橋」，流傳至今；比此事早幾年，也有花蓮郵務士吳威正在颱風天涉險渡溪送信到壽豐鄉米棧村，回程時遭暴漲溪水沖走，家屬奔走多年盼立碑紀念，縣府表示，會與壽豐鄉公所、郵政總局等單位協商研究。

縣議員徐雪玉今天在縣議會為吳威正遺族發聲。徐雪玉說，吳威正的吳岱霖是身障人士，雖然行動不便，多年來一直掛心哥哥在民國63年英勇殉職一事，奔走爭取。吳岱霖曾向當地村長爭取，日前再向她陳情，盼為哥哥立碑，讓哥哥的英勇事蹟廣為人知。

吳岱霖向她表示，壽豐鄉米棧村地處偏遠，市區要送信到偏遠的壽豐鄉米棧村，必須跨越花蓮溪，當時沒有米棧橋，必須涉水或搭船。

吳岱霖表示，民國63年10月下旬，哥哥帶著一疊信件要送信到米棧，當時遇強烈颱風，船不開，只能涉水。當時郵局局長叮嚀哥哥，希望他3天後再送，颱風過了比較安全，但哥哥告訴他，信裡面有些是村裡子弟外出送信，寄錢回家的掛號信，必須趕快送達，因此還是決定冒險涉水送信。

吳威正把信件安全送達村民手中後，準備回程時，不巧花蓮溪水暴漲。當時米棧村長覺得天色已暗又過急流，非常危險，留吳威正在村裡過夜。但很有責任感的吳威正說，當晚輪到他值夜，必須回市區，還是決定冒險渡溪，沒想到就被大水沖走。

徐雪玉表示，吳威正是原住民阿美族勇士，盡忠職守不幸殉職時才20多歲，多年來一直是吳家人心中的痛。為吳威正立碑是家人長年的掛念，她曾到附近勘查，發現米棧橋左邊、縣道193線上有座觀景台，適合立碑，希望縣府能協助完成。