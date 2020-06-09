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熱氣球嘉年華7/11舉辦 饒慶鈴：五成國外球先運抵台

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，縣長饒慶鈴今天宣布7月11日如期舉辦至8月30日止，長達51天的精采活動維持不變。記者尤聰光／攝影
台東「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，縣長饒慶鈴今天宣布7月11日如期舉辦至8月30日止，長達51天的精采活動維持不變。記者尤聰光／攝影

邁入10周年的台東「台灣國際熱氣球嘉年華」活動，縣長饒慶鈴今天宣布7月11日如期舉辦至8月30日止，長達51天的精采活動維持不變，其中，系列活動的「熱氣球光雕音樂會」與「最美星空音樂會」將與大家熱鬧中浪漫相見，絕不能錯過。

饒慶鈴表示，今年受到新冠疫情的影響，縣府在溝通協調國外造型球是否順利來到台東的過程當中，一直遵守中央疫情指揮中心的規定，目前很多國家的狀況，仍持續變化，熱氣球活動期間請允許縣府有一些空間，來適時彈性調整。

她強調，這51天的熱氣球活動不變，縣府會盡全力保持每一天有數顆造型球，在現場讓民眾來體驗自由飛及繫留；另也維持8場次的「熱氣球光雕音樂會」與7場次的「最美星空音樂會」，希望在後疫情時代的台灣，讓大家身心理都放鬆。

8場次光雕音樂會分別在6月27日池上鄉大坡池、7月11鹿野高台、7月18日成功鎮三仙台、8月1日太麻里曙光園區、8月8日知本溫泉區、8月16日鹿野高台、8月22日台東森林公園及8月30日鹿野高台。

另7場次最美星空音樂會，分別在6月20日綠島鄉、6月26日海端車站、7月18日長濱鄉八仙洞、7月24日東河鄉舊東河橋遊憩區、7月25日大武鄉尚武濱海公園、8月15日金峰鄉高灘地棒壘球場及8月21日關山鎮親水公園。

縣府交通及觀光發展處表示，目前希望中央能以「專案」處理，目前確定將五成的球先運進來，後續再視疫情狀況，持續增加熱氣球進來台東。

熱氣球系列活動的「熱氣球光雕音樂會」與「最美星空音樂會」分別有8場次及7場次，活動不縮水。圖／台東縣政府提供
熱氣球系列活動的「熱氣球光雕音樂會」與「最美星空音樂會」分別有8場次及7場次，活動不縮水。圖／台東縣政府提供

熱氣球嘉年華 音樂會 疫情

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