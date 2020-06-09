議員盼陳時中 林右昌：蔡總統解封後首站今基隆拚觀光

基隆市議會進行總質詢，有議員建議防疫指揮中心指揮官陳時中來基隆促進觀光，並且對振興券加碼補助，促進觀光。市長林右昌說，今天會有更大咖的蔡英文總統到基隆廟口夜市，這是在防疫指揮中心宣布大解封後第一站，代表總統對基隆的重視；至於振興經濟的加碼措施，林右昌說市府有規畫，近日就會宣布。

議員張秉鈞4日在議會總質詢時建議市府邀請陳時中到基隆，促進基隆觀光，讓大家能選擇基隆出遊，帶動基隆觀光發展。當時市長林右昌回答，會有更大咖的人到基隆，絕對會讓大家滿意。

議員莊錦田今天總質詢時也說，今天蔡總統到基隆廟口夜市，希望市長宣布基隆的加碼措施，利用第二預備金來做，讓台灣頭的福利更加的好，今天就是宣布好時機。

林右昌表示，現在有振興券出來，市府希望把振興券都留在基隆消費，蔡總統今天下午5點到基隆廟口，他還未宣布，議員就搶先披露了。蔡總統要來為基隆市加持，對國人觀光旅遊、促進消費親自來代言，上次議員有問他邀請陳時中來，他當時透露，會請比陳時中更大咖來基隆，今天謎底揭曉，就是蔡英文總統，這是在防疫指揮中心解封後第一站，代表對基隆的重視。

林右昌說，基隆的加碼措施會在近日完整後對外統一說明，近日因為議會總質詢，比較沒有時間。