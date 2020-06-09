卜蜂暫停花蓮養雞場，揭開幕後的三大問題！

「卜蜂宣布暫停花蓮建場計畫」！

今（5）日下午卜蜂發出新聞稿，正式對社會大眾宣布，在未獲得花蓮鄉親的具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

卜蜂發言人劉明哲透過新聞稿表示，「在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，所有花蓮建場計畫將暫停。」

根據花蓮縣議會昨（4）日指出，卜蜂近日還剛將一份簡要文宣寄送到縣議會，內容針對外界有關卜蜂買地、設場過程、汙染疑慮等，提出說明。

可見直到前幾日，卜蜂仍未放棄花蓮建場計畫。豈料今日便發出計畫暫停消息。

看似突然，但只要回顧事件演變過程，這一紙「計畫暫停」的宣告，似乎沒有那麼難以理解。

首先，「反卜蜂」在花蓮是主基調。

不僅反對卜蜂建場的聯署人數破萬，在當地，民眾更積極走上街頭，接連舉辦過三場抗議遊行。

近月以來，花蓮鄉親不只在花蓮發聲，還有人親赴台北、在卜蜂記者會外抗議，或者至縣議會向縣長徐榛蔚當面陳情，同時持續透過網路社群轉發訊息，把握任何發聲管道。

一波波排山倒海而來的反對聲浪，果真讓被大力批評「人躲在台北、不到花蓮面對民眾」的卜蜂，再也無從迴避。

這一系列堪稱花蓮近年來最大規模的公民行動，隨著反對聲量愈來愈大，民眾亦開始對於家鄉、產業、環境的未來願景，有著更多反思，凸顯公民力量的覺醒。

第二，卜蜂自認合法合規，但無法說服當地民眾。

儘管卜蜂先前再三強調「申請過程合法合規」「符合歐盟規格的雞舍」，但顯然無法去除居民的疑慮。

舉例來說，當初雞場蓋在哪裡就是個大問題。場址鄰近水源和土石流潛勢區等環境敏感地帶，讓居民備感威脅。其中，當地村民也質疑場址涉及原住民傳統領域。

這些憂慮，其實也反映當地人的生活經驗。鳳林鎮鳳義里長蕭文立指出，卜蜂想要蓋雞場的幾個地段，經常豪大雨、颱風一來，就淹水到必須撤離的程度。因此，即使卜蜂搬出政府官方資料，欲證明場址安全無虞，但沒有人願意相信。

隱藏的問題還有「水」。就拿預計在樹湖村建置飼養25萬隻的蛋雞場為例，在地人質疑，卜蜂用水來源交代不清，也不知道管線會如何佈建，深怕會影響到當地住民的自來水用水，進一步釀成地方民生與農作的水源危機。

第三，公部門的把關機制，被質疑出現漏洞。

花蓮縣議會農業小組召集人、議員王燕美更曾呼籲，花蓮縣政府現行法規不合輿情，應制定更明確的管理原則，避免企業、民生、環境及觀光之間的矛盾。

卜蜂事件讓外界驚覺，原來花蓮是東台灣唯一缺乏《新設置畜牧場管理自治條例》的縣市。

因此，花蓮縣議會火速啟動《新設畜牧場管理自治條例》提案。已於5月28日在縣議會農業處工作報告中，討論條例草案。

花蓮人期盼，能藉由自治條例正式立法，「避免下一個卜蜂進花蓮」。

眼看輿論譁然，花蓮縣長徐榛蔚近日曾表態「不排除撤照」。

今日（5）更有突破性發展，下午在縣府有一場關鍵會議。「反卜蜂」自救會成員與縣長徐榛蔚、副縣長蔡運煌、縣府副秘書長張逸華及相關局處會談近一小時。

自救會長張家蕙會後表示，不接受暫緩，希望縣府撤照、卜蜂撤資。

她認為，既然花蓮縣府說「沒有共識就撤照」，「那麼，現在就是沒有共識的狀態！」主張縣長已經可以撤照，否則會持續抗爭到底。

不光卜蜂一案，自救會也反對另一項要在花蓮玉里新設的大型養雞場。

在這波紛擾之中，最受矚目的在地聲音就是「花蓮要走自己的路！」

眾多在地聲音都強調，自然資源和慢活文化，正是花蓮無可取代的優勢，不該為了產業發展而折損花蓮價值。

花蓮民眾這次站出來發聲，讓大廠卜蜂喊卡，至於花蓮的未來與城市願景，仍待在地鄉親繼續努力。

（作者／林珮萱 本文出自2020.06.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）