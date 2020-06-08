組大團住宿台東2晚 有機會享熱氣球繫留體驗

因應後疫情時代來臨，台東縣政府釋出觀光利多，即日起凡民眾組大團到台東入住合法旅宿2晚以上者，最高獎助將可獲熱氣球繫留體驗券。

台東縣政府今天表示，鼓勵團體到台東旅遊，依「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」，即日起至11月30日期間，凡超過20人的團體在台東停留2夜以上、入住縣內合法旅宿者，即可獲台東森林公園或富山護魚區門票；51人以上至100人可獲贈在地農特產品；超過百人以上可搭配行程送台東特色遊程，300人以上每人可獲熱氣球繫留體驗優惠券。

隨著國內疫情趨緩，台東縣政府配合觀光局推出的三階段觀光振興方案，舉辦「520我愛您、台東愛您」邀集各地旅行同業公會及旅行社等到台東踩線，並希望協助推廣相關專案。

旅遊行程包括傳統技藝體驗、卑南遺址公園玉玦DIY、經典小鎮關山環鎮自行車、台東鐵花村及熱氣球廊道巡禮、茶園採茶、富山護魚區生態體驗、木鱉果旗魚丸DIY及風味套餐及熱氣球繫留體驗等。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，國旅市場開始回溫，除政府推出多項振興措施，國內各大企業也紛紛力挺，規劃自8月11日起5天4夜「花東縱谷振興國內經濟獎勵之旅」，將打造600人的台鐵專列，並推出實名制、配額制、安心制三大安全旅行制度，讓民眾放心旅遊。