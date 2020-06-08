花蓮縣府二備金3度闖關 今二讀通過

花蓮縣政府今年送審縣議會「108年度總預算第二預備金動支數額表」6000萬元覆議案，因執行預算過程違反規定2度遭退，修正後今天提覆議案，一度支持與反對議員僵持不下，後來依議事規則表決重新討論，最後二讀通過。

今天縣議會有26名議員出席，副議長、主席潘月霞決議針對第二預備金採不記名表決，同意維持原決議案的議員有4人、反對有18人、棄權3人、主席潘月霞不參與表決，因同意者未達否決覆議案需出席議員3分之2門檻，經重新討論後，覆議案二讀通過。

花蓮縣府去年二備金共有14局處動支6000萬元，其中社會處、警察局動支超過1千萬、民政處則有956萬元等。縣府說明，已要求各局處辦理業務時，優先檢討由原編預算發包剩餘款，以及尚未執行的預算辦理；對於近2年相關局處因預算不足，以相同事由申請動支二備金，將優先納編109年度總預算。

花蓮縣議會財政小組召集人黃馨指出，第二預備金應該在重要時刻才能使用，往例都是以「相同事由」申請動支二備金，曾高達10多項不符合規定，已向縣府主計處告知，必須謹慎使用，並應留意利益迴避，若需要常態使用，應編入預算內。

縣府主計處長阮靜如表示，針對相關局處因預算不足而申請動用第二預備金案件，已依決議在今年提醒各局處優先納編預算；行政院主計總處也行文，研議進行地方政府二備金使用上的監督管理，未來將配合中央政策，檢討動支項目，有效運用財政資源。